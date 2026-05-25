La Aemet avisa a Zaragoza: esta es la fecha en la que podrían rozarse los 40 grados esta semana

Era una posibilidad y todo apunta a que los pronósticos se van a cumplir. Las altas temperaturas y el calor intenso seguirán acompañando a Zaragoza durante varios días más y sin un final claro para este episodio excepcional para un mes de mayo. Durante el fin de semana se han rozado los 34 grados en la capital aragonesa, unos valores para nada habituales para un mes de mayo, con anomalías que han estado hasta 8 y 9 grados por encima de la media para esta época.

Zaragoza fue uno de los puntos de Aragón que registró una temperatura más alta este pasado domingo, pero no la que más. Las máximas se registraron en La Almunia de Doña Godina (34'6 grados) y Quinto (34'5 grados). Este lunes bajará un poco la intensidad en toda la comunidad con valores que rozarán los 34 grados en el valle del Ebro, aunque los termómetros de la capital no alcanzarán ese techo.

El paréntesis será leve en todos los sentidos, pero todavía extenderá esa pequeña tregua al martes, cuando no se prevén grandes cambios.

Se rozarán los 40 grados

Será el miércoles cuando el calor empiece a reclamar protagonismo con un primer subidón tanto en las máximas como en las mínimas de forma generalizada. En Zaragoza está previsto que se llegan a los 36 grados, unos valores que serían sinónimo de que Aemet activa el aviso amarillo por altas temperaturas. Esa madrugada, la del miércoles al jueves, podría ser la primera noche tropical de la temporada -más de 20 grados.-

Ese suelo tan elevado será el primer indicador de otra jornada que irá escalando grados progresivamente hasta quizás romper por primera vez el techo de este episodio de altas temperaturas.

Dos personas caminan por el puente de Piedra de Zaragoza protegiéndose del sol con paraguas / Miguel Ángel Gracia

La subida progresiva del mercurio tocará techo entre el viernes y el sábado, cuando Zaragoza rozará los 40 grados, que sería récord absoluto en un mes de mayo. La Aemet avanza que durante esa ventana del fin de semana se podrían alcanzar los 39 y 38 grados respectivamente, un calor inédito durante el día que se vería agravado por unas madrugadas tórridas con valores que no bajarían de los 22 grados.

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El domingo, mayo se despediría recuperando un cierto alivio térmico de un par de grados, aunque todavía con unos valores disparados para estas fechas y, de cumplirse las predicciones actuales, con avisos meteorológicos activos.