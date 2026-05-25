Confirmado: vuelven los atascos a Zaragoza por obras en la Z-40 durante tres semanas

Los conductores acostumbrados a circular a diario por la Z-40 deberán tener en cuenta que pueden caer en un largo atasco a las puertas de Zaragoza desde este mismo lunes. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado que la circulación por la Ronda Sur que circunvala el casco urbano de la capital aragonesa queda condicionada durante las tres próximas semanas por trabajos de mejora del firme.

La actuación ya ha arrancado y afectará a un tramo clave de la Ronda Sur, especialmente transitado por conductores que se desplazan entre los barrios del suroeste, Plaza, la A-2, la A-23, Puerto Venecia o la carretera de Castellón. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1,2 millones de euros y se desarrollarán entre los kilómetros 20,47 y 33 de la autovía. Según ha informado el ministerio, las obras comenzarán este lunes a las 9.00 horas y se repetirán cada semana de lunes a jueves, entre las 9.00 y las 19.00 horas, lo que obligará a cortar un carril en sentido Madrid en una primera fase.

Una vez finalicen las actuaciones en esa calzada, los operarios pasarán al lado contrario y los trabajos continuarán en la calzada sentido Barcelona, en el mismo tramo y con el mismo horario. En cualquier caso, los enlaces permanecerán abiertos en todo momento, por lo que siempre habrá al menos un carril habilitado para la circulación.

Mapa donde se va a actuar / Ministerio de Transportes

El tramo afectado no es menor. Se trata de una conexión básica para miles de conductores que utilizan la Z-40 para evitar el centro de Zaragoza y enlazar con algunos de los principales polos de actividad de la ciudad, como la Plataforma Logística Plaza, la A-68, Puerto Venecia o la conexión con la A-23. Por ello, se prevén retenciones y una circulación más lenta de lo habitual en varios momentos del día.

Estas obras forman parte del plan de rehabilitación de firmes dañado por las borrascas registradas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 en varias comunidades autónomas. En el caso de Zaragoza, el objetivo es mejorar el estado del pavimento en uno de los puntos más sensibles del cinturón viario de la capital aragonesa.

De este modo, quienes tengan previsto utilizar la Ronda Sur de Zaragoza durante las próximas semanas deberán extremar la precaución, consultar el estado del tráfico antes de salir y, si es posible, buscar rutas alternativas en las horas de mayor intensidad para evitar demoras. Los trabajadores de Plaza que circulan a diario por la Z-40 en la Ronda Sur serán los más afectados por los nuevos trabajos del Ministerio de Transportes. La solución más fácil será la de entrar en Zaragoza por la antigua carretera de Madrid, coger la avenida Manuel Rodríguez Ayuso hasta la Z-30 desde donde podrán desplazarse hasta todos los barrios de la ciudad.

Atasco a la salida de Plaza / Jaime Galindo / EPA

Último gran atasco

El último gran atasco que se vivió en Zaragoza por obras se dio el pasado mes de febrero en la rotonda cercana al Pabellón Príncipe Felipe, en el ramal de acceso desde Cesáreo Alierta a Ronda Hispanidad que absorbe el tráfico de la Z-30 y A-68. Los trabajos de asfaltado del Ayuntamiento de Zaragoza provocaron una tremenda retención que dejó a conductores durante más de una hora esperando a que el tráfico le permitiese llegar a su casa después de una larga jornada de trabajo.

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También hubo un gran atasco hace menos de un mes en la A-2 a la altura de Plaza por el incendio de un camión que obligó a cortar la circulación incluso en dos carriles dejando unas filas de vehículos enormes en dirección a Madrid.