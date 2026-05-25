Ya se conoce el ganador del VIII Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia

Dalai Valdespartera vuelve a ganar por segundo año consecutivo la Gran Final del VIII Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia que organiza El Gastrónomo Zaragozano, con su croqueta “La Tragachicos” de pollo, que además se ha hecho con el galardón a la Mejor Croqueta elaborada con carne de pollo o pavo, premio especial de Aldelís.

Ángel Marco, propietario de Dalai Valdespartera, ha asegurado que “llevamos todo el año trabajando, es un esfuerzo muy duro, que se ve recompensado, sobre todo, cuando los clientes te dicen que has mejorado. Revalidamos el título, pero tenemos en cuenta que podía haber ganado cualquier finalista, porque hay mucho nivel. Agradezco a El Gastrónomo Zaragozano que organice estos eventos tan buenos para la hostelería”.

Croqueta ganadora. / Cristina Martínez - AGENCIA ALMOZARA

Además, el premio especial Frutas Javier Mené ha recaído en ArGa, Mesón Los Cántaros ha conseguido el premio a la Mejor Croqueta de Ternasco IGP, Sophia revalida el título a la Mejor Croqueta de Jamón de Teruel DOP, Kentya se ha hecho con el premio a Mejor Croqueta elaborada con Alimentos de Aragón, la Mejor Croqueta Innovadora es la de Envero y El Truco vuelve a conseguir el premio a la Mejor Croqueta Apta para Celíacos. Los mejores maridajes con vinos de Bodegas Aragonesas y con Cervezas Ambar, respectivamente, han sido los de La Cava y San Siro.

Así lo ha decidido, tras la celebración de la Gran Final del VIII Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia, un jurado compuesto por 16 profesionales entre los que había patrocinadores, colaboradores, representantes de asociaciones sectoriales y comunicadores gastronómicos.

Estos han sido: Ángel Campo, de Ambar; Fernando Cura, de Bodegas Aragonesas; Guillermo Navas, de Aldelís; María José Forga, de Aragón Alimentos; Juan Miranda, de Makro Zaragoza; Miguel Ángel Lacámara, de la DOP Aceite Sierra del Moncayo; Alejandro Ortega; de Enjoy Zaragoza; José María Marteles, de la Asociación de Cafés y Bares; Pepe Puyuelo, de la Asociación de Sumilleres de Aragón; Miguel Ángel Almodóvar, divulgador gastronómico; Rafael García, gerente de la Almazara La Olivera de Magallón; María Luisa del Amo, periodista especializada en gastronomía; Manuela Delgado, creadora del proyecto “El curioso caso del sesgo de la croqueta”; Julián Cidraque, responsable de Quesos La Pardina y académico de la Aragonesa de Gastronomía; Lorenzo Río, periodista y locutor de Aragón Radio y Javier Mené, responsable de Frutas y Verduras Javier Mené.

Ellos han valorado el sabor, la textura y el punto de cocción, por un lado, de la masa; en la croqueta terminada, su presentación, textura, punto de cocción y sabor; la armonía en el maridaje bien con cervezas Ambar o con vinos de Bodegas Aragonesas, en el caso de que lo tuviera y por último, la defensa y las explicaciones de cada croqueta por parte de sus artífices, destacando “un elevado nivel culinario en las propuestas y el esfuerzo importante que los establecimientos han hecho para diferenciarse, no solo por el sabor y la textura, sino también por presentaciones espectaculares”.

Tras la presentación y defensa ante el jurado profesional de las croquetas y durante el recuento de votos, los asistentes han podido disfrutar de las propuestas finalistas maridadas con los vinos, cervezas y vermús de los patrocinadores y colaboradores junto a hosteleros, patrocinadores, periodistas y prescriptores.

Entrega de premios

Miguel Ángel Vicente, director de El Gastrónomo Zaragozano y conductor del acto, ha destacado el elevado nivel culinario y ha agradecido a todos los participantes que contribuyan a mejorar la calidad de la oferta gastronómica de Zaragoza, antes de llamar a Miguel Ángel Lacámara para que entregue el premio a la Mejor Croqueta apta para celíacos que ha recaído otro año más en El Truco por su croqueta de “Jamón de Teruel DOP con pistacho”.

Tanto los finalistas como los ganadores de los premios especiales y de cada categoría han recibido un plato de cerámica de Muel acreditativo y una botella de AOVE Caius. Ángel Campo, representando a Cervezas Ambar, ha premiado el maridaje de la croqueta de “Cerveza sólida” de San Siro con Ambar 125.

Fernando Cura de Bodegas Aragonesas han entregado a La Cava el premio valorado en 1000 euros, 25 cajas de vino, a La Cava, por su maridaje de “La Chilindrona” con Garnacha Centenaria.

Además, Javier Mené, responsable de Frutas Javier Mené, ha entregado su premio especial, valorado en 500 euros en producto a ArGa, por su croqueta "De pisto al estilo ARGA", de leche de vaca fresca, mantequilla, aceite DOP Bajo Aragón, pimiento verde y rojo, Cebolla Fuentes de Ebro DOP, ajo, berenjena, calabacín, tomate, hierbas provenzales y polvo de tomate.

Guillermo Navas, de Food Service de Aldelís, ha entregado a Dalai Valdespartera un cheque valorado en 500 en producto por su “Tragachicos”, de pollo de corral con Cebolla Fuentes de Ebro DOP y Ambar Oro.

Patricio Pérez, secretario del CRIGP Ternasco de Aragón, ha entregado el premio a la Mejor Croqueta de Ternasco de Aragón IGP, valorado en 500 euros en género, a Mesón Los Cántaros por su "Ternasqueta", Ternasco de Aragón IGP, leche infusionada con ternasco y cobertura de panko.

Ricardo Mosteo, presidente del CRDOP Jamón de Teruel, ha entregado el premio a la Mejor Croqueta de Jamón de Teruel DOP, un año más, a Sophia, por su “Croqueta de Sophia”.

El premio a la Mejor Croqueta elaborada con Alimentos de Aragón lo ha entregado Miguel Ángel Lacámara a Kentya por su "Croquemuuuu", de rabo de vaca guisado con tinto Garnacha Centenaria, portobello, foie y Cebolla Fuentes de Ebro DOP caramelizada.

Manuela Delgado, divulgadora y experta en inteligencia artificial, ha hecho entrega del premio a la mejor croqueta innovadora a Envero, por su Croqueta de bacalao al pilpil, acompañada de una reducción de coral de carabinero y gel de lima y miel.

Por último, el director de El Gastrónomo Zaragozano ha llamado a todos los ganadores de diferentes premios, para, ante todos, desvelar quién ha reunido más puntos y por lo tanto ha ganado el premio a la mejor croqueta de la provincia de Zaragoza 2026. El equipo de Dalai Valdespartera ha subido emocionado al escenario donde el jefe de ventas de Makro Zaragoza, Juan Miranda, ha entregado el premio a la “Tragachicos” de Dalai Valdespartera, consistente en un cheque de 500 euros en compras en Makro.

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El VIII Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia está organizado por El Gastrónomo Zaragozano, producido por Agencia Almozara, cuenta con el patrocinio de Aragón Sabor de Verdad, Bodegas Aragonesas, IGP Ternasco de Aragón, DOP Jamón de Teruel, Aldelís, Makro Zaragoza y Ambar; la colaboración de Frutas y Verduras Javier Mené, La Olivera de Magallón, Caius, DOP Aceite Sierra del Moncayo y Vermut Valdepablo y Go Aragón, Enjoy Zaragoza, La Buena Vida en Zaragoza y Plano Gastronómico de Zaragoza como media partners.