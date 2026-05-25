Huelga indefinida en el sector de la limpieza de Zaragoza desde este martes: salarios dignos, derecho al descanso y reducciones de jornada

Las trabajadoras del sector de la limpieza de edificios y locales de la provincia de Zaragoza -todas son mujeres- inician este martes una huelga indefinida a partir de las 6.00 de la mañana para reclamar un convenio colectivo "que dignifique sus condiciones económicas y laborales", tal y como han indicado en los últimos días los sindicatos. El paro afecta a más de 10.000 personas y seguro que muchas de ellas, acompañadas por sus familiares, partiparán este martes en las dos concentraciones previstas en Zaragoza. La primera será a las 12.00 horas en la plaza del Pilar y la segunda, a las 18.00 horas en plaza España.

La oportunidad de frenar la huelga tuvo lugar el pasado jueves en el SAMA, pero la patronal, formada por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL), el comité de huelga no lograron alcanzar ningún acuerdo.

Por tanto, las movilizaciones están aseguradas esta semana. Además de las anunciadas para hoy, este miércoles habrá protesta a las 9.00 horas en Puerto Venecia y a las 18.00 está prevista una manifestación entre Glorieta Sasera y plaza España. El jueves repetirán concentración, esta vez a las 12.30 a las puertas del Pignatelli.

Las reclamaciones

La huelga puede afectar a puntos como el hospital Militar de Zaragoza, para el que se han establecido unos servicios mínimos del 100% de los efectivos personales en zonas de alto riesgo (urgencias, uci, hospital de día, medicina interna, entre otros muchos), de un 50% en zonas de riesgo medio (laboratorio o rayos) y de un 25% del servicio en zonas de riesgo bajo (consultas externas, baños o vestuario).

Las exigencias de las trabajadoras del sector de la limpieza pasan por reclamar incrementos salariales dignos "como la media que se firma en Zaragoza y Aragón", recalcan. "No aceptamos salarios que precarizan nuestro sector como los que propone la patronal", insisten.

También piden una cláusula de revisión salarial, que pueda asegurar actualizaciones de salarios anuales en casos de alta inflación, así como una reducción de jornada que se vea reflejada en días de vacaciones y descanso.

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"Es necesario que las personas trabajadoras que prestan servicios en la industria manufacturera obtengan un nuevo complemento salarial acorde a sus particularidades", añaden. "No vamos a aceptar medidas que supongan un retroceso en nuestros derechos laborales consolidados como por ejemplo la eliminación como pretenden las empresas del complemento de incapacidad temporal durante los 3 primeros días", apuntan.