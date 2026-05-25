La urbanización de lujo que cerrará un vacío junto a uno de los manantiales históricos de Zaragoza

La fuente de la Junquera, un mananial ubicado en uno de los meandros del río Huerva, sufrió una transformación en los años 40 del siglo pasado. No fue urbanística, sino que este espacio natural quedó en una ubicación más accesible tras una gran riada que erosionó las orillas del Huerva. Antes de que las máquinas expandieran Zaragoza hacia el sur, formaba parte de la familia Lausín. Y ahora, casi un centenar de años después, va a acoger la llegada de cientos de vecinos que se instalarán en una nueva urbanización de lujo que se levantará, a partir de 2030, en uno de los vacíos que todavía existen en el margen del río que apenas cuenta con complejos residenciales, en la zona este del camino de la Junquera, que debe su nombre, precisamente, a esta histórica fuente.

Al otro lado, dentro del distrito Casablanca pero en la parte más cercana al joven barrio de Valdespartera, hay varias residencias, principalmente unifamiliares, repartidas entre los grandes urbanizaciones: Fuente de la Junquera, que también le debe el nombre al manantial del Huerva y característica por sus techumbres roja; y El Realengo, esta última con urbanizaciones como Las Abdulas o La Fontana y muy cercana al Liceo Europa, un colegio que podría crecer con la nueva promoción de lujo.

Conviene resaltar que, entre las dos urbanizaciones ya existentes y habitadas desde hace tiempo, no suman ni la mitad de las viviendas que ahora se van a habilitar. Hace unas semanas, el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la delimitación de la zona, donde habrá 95 chalés y 405 pisos colectivos.

En este último grupo se incluirá una categoría novedosa en el ámbito, la vivienda de protección oficial, ya que hasta ahora solo había residencias libres. En ese sentido, se construirán 214 VPO, aunque 171 de ellas de régimen tasado, más caras que las del módulo básico. No obstante, todavía falta para que lleguen sus nuevos vecinos, unos 1.300 atendiendo a la media familiar del país, ya que la intención de los promotores es comenzar la urbanización en 2029 o 2030.

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

De esta forma, Zaragoza seguirá creciendo por el sureste, en el entorno opuesto al gran desarrollo urbanístico pendiente, Arcosur, aunque con un espíritu que nada tiene que ver con el del emergente barrio zaragozano. Con la nueva urbanización de lujo, la capital aragonesa se acercará algo más a Cuarte de Huerva y completará una zona en la que ya hay algunas viviendas particulares construidas, que quedarán integradas en el complejo residencial futuro, que ocupará un espacio de 15 hectáreas.

Nuevo impulso

Así las cosas, el entorno de la fuente y del río Huerva a su entrada en Zaragoza vivirá un segundo impulso residencial. El primero llegó a finales de los 90, con la ciudad pensando ya en una transformación que se desarrollaría en los años posteriores. Fue hacia el final de esa década cuando se edificaron las urbanizaciones hoy existentes (Fuente de la Junquera y El Realengo).

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En el caso de la primera, la entrada se produce por la avenida Casablanca, una arteria que hoy llega hasta el límite entre Valdespartera y Arcosur y que ya tiene planeada una primera expansión de más de un kilómetro hasta el centro del barrio. Luego, restará otro kilómetro hasta la antigua carretera de Madrid, lo que la convertirá en la vía más larga (en línea recta) de la capital aragonesa, dando además una conexión de facto con el polígono Plaza.