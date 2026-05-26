Agua fría gratis en Zaragoza: dónde están instaladas las nuevas fuentes para combatir el calor

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado la puesta en marcha de tres dispensadores de agua fría, nuevas fuentes y nebulizadores. Con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía espacios seguros frente al calor, el Servicio de Infraestructura Verde del consistorio ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad.

La semana pasada se han instalado tres nuevos dispensadores inoxidables con agua refrigerada en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta. Todo ello, se suma a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.

Estos accesorios cuentan con capacidad para enfriar hasta 45 litros a la hora (9 litros en continuo) y temperatura regulable de salida entre 7 y 14 ºC. Están adaptados para niños y personas con movilidad reducida. El objetivo principal es facilitar la hidratación en zonas de paseo y reducir la huella de carbono asociada al consumo de botellas de un solo uso.

La ciudad ya cuenta con 697 fuentes municipales de agua de boca, aproximadamente un 75 % en vía pública y un 25 % en parques y jardines.

Cinco puntos de refresco repartidos por la ciudad

Respecto a los nuevos puntos de refresco en la ciudad, se encuentran en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde. Estos puntos de refrescos, más conocidos formalmente como nebulizadores, han sido instalados en espacios públicos para mitigar los efectos de la ola de calor. A la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa (junto a Delicias), le sigue en 2025 los cuatro anteriormente mencionados, que se conectarán este fin de semana. Estos elementos complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de calor intenso.

CALOR - ALTAS TEMPERATURAS - VERANO - SOL / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha subrayado el enfoque integral de estas medidas: "Zaragoza tiene una amplia red de fuentes de agua de boca que debemos intentar seguir ampliando. Como novedad, este año incluimos dispensadores de agua fría, accesibles y eficientes, para promover hábitos saludables y reducir residuos." Gaudes ha explicado que"el objetivo es ofrecer a la ciudadanía espacios seguros frente a las altas temperaturas y cuidar especialmente de niños, mayores y personas vulnerables."

Por último, el componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua. En 2024, a solicitud vecinal, se instaló un «Remojachicos» en el Parque de la Tolerancia (Actur), y en 2025 se sumó una nueva actuación en la plaza Bámbola, de Valdespartera, aportando opciones de juego y refresco seguro para la infancia durante los meses más calurosos.