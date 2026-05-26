Agua fría gratis en Zaragoza: dónde están instaladas las nuevas fuentes para combatir el calor
La capital aragonesa refuerza su red de fuentes y puntos de refresco con un enfoque integral para ofrecer espacios seguros frente al calor.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado la puesta en marcha de tres dispensadores de agua fría, nuevas fuentes y nebulizadores. Con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía espacios seguros frente al calor, el Servicio de Infraestructura Verde del consistorio ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad.
La semana pasada se han instalado tres nuevos dispensadores inoxidables con agua refrigerada en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta. Todo ello, se suma a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.
Estos accesorios cuentan con capacidad para enfriar hasta 45 litros a la hora (9 litros en continuo) y temperatura regulable de salida entre 7 y 14 ºC. Están adaptados para niños y personas con movilidad reducida. El objetivo principal es facilitar la hidratación en zonas de paseo y reducir la huella de carbono asociada al consumo de botellas de un solo uso.
La ciudad ya cuenta con 697 fuentes municipales de agua de boca, aproximadamente un 75 % en vía pública y un 25 % en parques y jardines.
Cinco puntos de refresco repartidos por la ciudad
Respecto a los nuevos puntos de refresco en la ciudad, se encuentran en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde. Estos puntos de refrescos, más conocidos formalmente como nebulizadores, han sido instalados en espacios públicos para mitigar los efectos de la ola de calor. A la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa (junto a Delicias), le sigue en 2025 los cuatro anteriormente mencionados, que se conectarán este fin de semana. Estos elementos complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de calor intenso.
La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha subrayado el enfoque integral de estas medidas: "Zaragoza tiene una amplia red de fuentes de agua de boca que debemos intentar seguir ampliando. Como novedad, este año incluimos dispensadores de agua fría, accesibles y eficientes, para promover hábitos saludables y reducir residuos." Gaudes ha explicado que"el objetivo es ofrecer a la ciudadanía espacios seguros frente a las altas temperaturas y cuidar especialmente de niños, mayores y personas vulnerables."
Por último, el componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua. En 2024, a solicitud vecinal, se instaló un «Remojachicos» en el Parque de la Tolerancia (Actur), y en 2025 se sumó una nueva actuación en la plaza Bámbola, de Valdespartera, aportando opciones de juego y refresco seguro para la infancia durante los meses más calurosos.
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