La empresa que diseñó Valdespartera y Arcosur proyectará la ampliación de la avenida más larga de Zaragoza

Arcosur es el barrio del futuro en Zaragoza. Las miradas están puestas en esta gigantesca pastilla con capacidad para más de 10.000 viviendas protegidas que quieren impulsar a toda velocidad desde el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento, que el pasado mes de octubre firmaron un convenio para terminar de urbanizar el barrio en cinco años, para 2031, y facilitar la construcción de las 17.000 viviendas que faltan en la próxima década. Un volumen que exige nuevas conexiones en el distrito, como la ampliación de la avenida Casablanca, que se encargará de vertebrar el distrito más joven de la capital.

El primer paso ya se ha dado y la junta de compensación ha adjudicado a Sers el diseño del nuevo vial, un proyecto que también comprenderá la urbanización de las parcelas que tiene al norte. Se da la casualidad que esta prestigiosa consultora zaragozana fue la encargada de diseñar dos nuevos barrios, Valdespartera y Arcosur.

Ahora mismo esta arteria está operativa desde la urbanización Fuente de la Junquera hasta el límite de Valdespartera con Arcosur, en la confluencia con la calle Reina de Saba. En los próximos meses vivirá su primera ampliación, de algo más de un kilómetro, hasta llegar a la rotonda central del distrito.

Gráfico del estado actual del desarrollo urbanístico de Arcosur. / Gonzalo de Domingo

La junta de compensación adjudicó ayer lunes a la empresa Sers el proyecto en una licitación que había suscitado un gran interés. Hasta cuatro empresas se presentaron al concurso para diseñar la ampliación de la avenida. Una puja que incluye la dirección facultativa de las obras, que tendrán un presupuesto aproximado de cinco millones de euros y que podrían comenzar en 2027 y estar concluidas en 2028. El presupuesto de 5 millones incluirá la habilitación de las parcelas al norte de la avenida, colindantes con Montecanal, donde se construirán nuevos equipamientos. De hecho, una de las parcelas se destinará a la construcción de los campos de fútbol del Hernán Cortés, a los que el club se mudará cuando se vendan los terrenos del 'skate park' de Vía Hispanidad, operación que sigue en 'stand by' y que superaba los 50 millones.

Cuando se ejecute esta primera ampliación aún quedará otro kilómetro más por construir, que incluye el tramo comprendido entre la avenida 21 de junio de 2009 hasta la turbo rotonda de la antigua carretera de Madrid. Una vez que esté terminada al completo sumará 4,3 kilómetros de avenida y la situaría a la cabeza del ranking de Zaragoza, sin contar la avenida de la Ilustración de Montecanal, con 13,6 kilómetros.

También en Arcosur se va a construir un nuevo pulmón verde en la capital zaragozana. El macroparque de este distrito supondrá una inversión de 18 millones de euros y vertebrará Arcosur de este a oeste, conectando la parte norte, pegada a Rosales del Canal, con la parte sur, donde tiene buena parte del espacio residencial aún por desarrollar. La consultora local también se encargará de diseñar el anteproyecto del parque, que tiene más de 67 hectáreas y casi dobla al Parque Grande José Antonio Labordeta. Lo hará por 125.000 euros y tendrá que tenerlo listo a finales de este año.