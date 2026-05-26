Más flores y más color: los 61 espacios elegidos para hacer florecer Zaragoza durante todo el año

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha una nueva edición del programa de renovación y mejora de parterres floridos, una iniciativa impulsada por el Servicio de Infraestructura Verde del Área de Medio Ambiente y Movilidad que busca seguir transformando el paisaje urbano mediante soluciones ornamentales, ambientales y ecológicas.

El proyecto contempla intervenciones en 61 espacios distribuidos por todos los distritos urbanos y barrios rurales, con el objetivo de que cada zona de la ciudad cuente con, al menos, un espacio ajardinado singular y fácilmente reconocible. Las actuaciones se desarrollan en enclaves especialmente visibles y transitados, como avenidas principales, rotondas, plazas, accesos urbanos, zonas próximas a equipamientos públicos y áreas de interés turístico.

Estas intervenciones no solo pretenden embellecer la ciudad, sino también favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad de los suelos, reducir el consumo de agua y reforzar la imagen de Zaragoza como una ciudad cuidada y sostenible. Para ello, se están utilizando principalmente especies vivaces, combinadas con plantas anuales y bienales, capaces de ofrecer floraciones prolongadas a lo largo del año.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado que “el color en Zaragoza no termina con Zaragoza Florece”, sino que el objetivo municipal es extenderlo durante todo el año, adaptándolo a las posibilidades que ofrece la naturaleza en cada estación. Gaudes ha subrayado que esta estrategia, potenciada desde 2020, va más allá de la estética, ya que contribuye a generar zonas refugio para insectos beneficiosos, una línea clave dentro de las políticas municipales de naturalización urbana y sanidad vegetal.

Del total de espacios incluidos en el programa, 39 serán objeto de mejoras mediante reposiciones parciales de plantas, mientras que otros 22 se transformarán de forma prácticamente integral, con sustituciones vegetales de entre el 75% y el 100%. Estas actuaciones permitirán también renovar sustratos, airear el terreno y recuperar diversidad vegetal. En conjunto, se intervendrá sobre unos 2.000 metros cuadrados de superficie.

Los trabajos forman parte del presupuesto anual de las contratas de Parques y Jardines —FCC, Urbaser y Umbela— y comenzaron con labores previas durante los meses de marzo y abril, considerados óptimos para la implantación de las especies. El sistema de actuación incluye la preparación intensiva del terreno, la incorporación de materia orgánica, la instalación de riego por goteo y un mantenimiento continuado mediante escardas, podas, reposiciones y controles mensuales hasta noviembre.

El programa se estructura en torno a cuatro combinaciones florales, diseñadas según la exposición solar y el cromatismo de cada espacio. Dos de ellas están destinadas a zonas soleadas y otras dos a áreas de sol y sombra. Las propuestas incorporan tonos lila, rojo, amarillo, naranja, rosa y blanco, además de gramíneas y especies tapizantes que aportan textura y continuidad visual.

La combinación “Sol A”, con predominio de tonos lila, fucsia y rojo, se implantará en espacios como la avenida José Atarés, la plaza de Santa Engracia, el Parque del Tío Jorge o la plaza Emperador Carlos V. Por su parte, la combinación “Sol B”, basada en colores lila, amarillo y anaranjado, llegará a enclaves como la rotonda de Blas Infante, el Parque del Agua, plaza Europa, paseo de Sagasta o plaza de la Ciudadanía.

Las soluciones “Sol-Sombra C” y “Sol-Sombra D” se reservarán para espacios más protegidos del sol directo, como plazas, paseos arbolados y determinadas zonas del Parque José Antonio Labordeta.

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Además de las actuaciones previstas en el centro urbano, el programa se extenderá también a barrios rurales como Alfocea, Casetas, Garrapinillos, La Cartuja Baja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor de Gállego, San Gregorio y San Juan de Mozarrifar.