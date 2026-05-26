Qué se hace con las flores del Festival ZGZ Florece: este es su destino

Las flores del Festival ZGZ Florece, que ha tenido lugar este pasado fin de semana, tienen distintos usos después de finalizar el certamen y mientras unas se han donado a los ciudadanos que se han acercado al desmontaje de las instalaciones, otras se utilizan para decorar centros de personas mayores y también, las que están en peor estado se dedican para hacer compost con el que luego se nutren las zonas verdes de Zaragoza.

Estos son los tres usos finales de los miles de flores utilizados para las diez instalaciones ornamentales de ZGZ Florece que han permanecido en el parque Grande José Antonio Labordeta desde el jueves, 22 de mayo, hasta el día 24 y que han podido disfrutar cerca 390.000 ciudadanos que se han acercado hasta el mayor pulmón verde de la ciudad.

"Quedan pocas flores porque ayer pudimos ver fotos de gente que iba a buscarlas y obviamente mientras se va recogiendo, si alguien se acerca, se les suele dar", ha comentado la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gaudes ha informado de que otra parte de las plantas, las que están en mejor estado "y cuyo centro floral es más presentable" se suelen llevar a residencias o centros de mayores y el resto se emplean para compost.

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"Después de las altas temperaturas y dado que aunque ZGZ Florece se inaugurado el jueves, pero las intervenciones florales empiezan a montarse el lunes, los tallos de las plantas, muchos, no llegan hasta el final, pero con los poquitos que quedan se dan a la gente o se llevan a centros de mayores o al final son para compost", ha resumido.