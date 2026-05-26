Las obras del Coso se suman al cierre de la plaza San Miguel: "La gente no está contenta, no han pensado en los peatones"

La reforma integral del Coso y la plaza San Miguel de Zaragoza comienza este martes una nueva fase que implica cambios en seis líneas de autobús urbano y ajustes en el tráfico privado. Un follón que se recibe con resignación en una zona acostumbrada a las máquinas que reclama más información y pasos peatonales. "Aquí suele comprar gente mayor y no están bien explicados los lugares por los que tienen que pasar", lamenta la propietaria de calzados Silivo, Inmaculada Mendiego, que ve cómo se suma un nuevo tramo abierto en canal tras meses de complicaciones. "La gente no está contenta, no han pensado en los peatones", afirma.

El nuevo dispositivo de movilidad supone la reorganización del transporte público en el eje del Coso y su entorno, con afecciones también en el tráfico privado, la carga y descarga y el acceso de residentes, en paralelo al avance de las obras entre Espartero y Santa Catalina. "Esto es como una operación, es un mal trago que es necesario para que luego todo quede mejor, sin embrago, ya veremos en unos meses en qué estado de ánimo nos encontramos", aseguran desde La Algodonera, un establecimiento comercial emblemático en la esquina de San Vicente de Paúl con el Coso.

Los cambios de sentido, la prohibición de circulación y el movimiento de señales indicadoras ha causado molestias en las primeras horas de reordenación. Además, se ha sumado la preocupación por la cancelación de múltiples paradas de autobús urbano en el centro. De hecho, la línea 28 deja de llegar al Coso y fija su inicio y final en Echegaray y Caballero, mientras que la 35 mantiene su paso por Don Jaime y plaza de España en sentido de llegada al centro, pero en la salida hacia Parque Goya se desviará desde Basilio Paraíso por Constitución, paseo de la Mina y Asalto, evitando el eje de Independencia, Coso y Coso Bajo. "Los autobuses cada vez paran más lejos para la gente que trabaja en el entorno de Independencia, esta es una zona muy céntrica y tendrían que darle más velocidad a los trabajos, no puede ser que afecte tanto a la gente que se mueve en transporte público", denuncia una empleada en la zona, Pilar Braulio.

Las afecciones más relevantes se concentran en las líneas 21, 22 y 32. La 21 modifica su recorrido hacia Oliver-Miralbueno por Alonso V, Asalto, paseo de la Mina y Constitución, y en sentido inverso recupera el acceso por Constitución, Mina y San Miguel hacia Coso Bajo. La 22 aplicará desvíos similares en ambos sentidos, reorganizando su paso por Echegaray y Caballero, Alonso V y el eje de Constitución. La 32, por su parte, mantiene su acceso hacia el centro por Don Jaime I y Puente de Piedra, pero en la salida hacia Santa Isabel se desviará por Basilio Paraíso, Constitución, paseo de la Mina y Asalto.

En el ámbito metropolitano, varias líneas diurnas y nocturnas ajustarán también su llegada al centro, accediendo por Echegaray y Caballero, Alonso V, Asalto y plaza de San Miguel, con cambios puntuales en sus terminales habituales.

Con estos cambios, los vecinos del entorno ven cómo una arteria transversal como es San Vicente de Paúl se ha convertido en un callejón sin salida. "Ni pasan buses, ni hay tráfico, además esta calle no cambiará ni será mejorada", indica resignada la propietaria de la tienda de moda Amada, Conchita Delapiedra. Las obras se extenderán hasta fin de año, como poco.

Las afecciones en las calles paralelas también se van a notar en el entorno del teatro Romano. "Esta es una obra muy grande en una zona en la que pasa mucha gente, veremos qué pasa, solo pedimos que se haga lo más rápido posible", indica el dependiente del establecimiento especializado en reparación de calzado de la calle Joaquín Soler.

Más allá de los buses y los complicados pasos peatonales, para la circulación privada se han establecido dos itinerarios principales en el entorno de Don Jaime I. En sentido sur, la salida se canalizará por Don Jaime I hacia plaza de España e Independencia. En sentido norte, los vehículos podrán desviarse desde Don Jaime hacia San Jorge, con un cambio de sentido en el tramo entre San Vicente de Paúl y Coso Bajo, para enlazar con esta última vía.