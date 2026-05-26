La Policía Local apunta las matrículas de los coches antes del inicio de las obras: este es el motivo

Las obras que estos días avanzan por distintas calles y avenidas de Zaragoza dejan siempre una imagen repetida: señales provisionales de prohibido aparcar, grúas y vehículos que desaparecen de las zonas afectadas. Sin embargo, no todos estos coches terminan con sus ruedas en el depósito municipal. Cuando una obra comienza, es habitual ver varios coches aparcados junto a señales provisionales que lo prohíben. Sin ir más lejos, en la calle Pedro Cerbuna había este lunes tres vehículos estacionados coincidiendo con el inicio de la segunda fase de la obra.

¿Qué pasa con estos vehículos? La primera cuestión a resolver es la fecha en la que estacionó. Si estaba correctamente aparcado antes de que se señalizaron los trabajos, el protocolo es diferente. En el segundo tramo de Pedro Cerbuna no se puede estacionar desde este lunes 25 de mayo. Así será al menos hasta el próximo 18 de septiembre. Es lo que indican las señales de prohíbido aparcar que se han repartido por toda la calle.

La Policía Local acude habitualmente el día anterior al inicio de la obra para colocar la señalización temporal y tomar nota de las matrículas de los vehículos que se encuentran estacionados en la zona. De esta forma, queda registrado qué coches estaban aparcados antes de que entrara en vigor la prohibición.

Cuando comienzan los trabajos, los agentes que se encargan de la vigilancia de la zona tratan de contactar con los propietarios de esos vehículos para que puedan retirarlos. Si no es posible localizar a los conductores, la grúa municipal los desplaza a otra calle cercana, evitando así que acaben en el depósito y que el conductor tenga que asumir costes adicionales.

Sin embargo, la situación puede cambiar cuando un vehículo aparca después de que las señales ya estén colocadas, por mucho que la restricción aún no haya entrado en vigor. En esos casos, el coche sí puede ser retirado por la grúa y trasladado al depósito municipal por incumplir la señalización provisional.

Una llamada al propietario

En algunas ocasiones también se trata de localizar a los propietarios antes de trasladarlos al depósito municiapal de vehículos. El objetivo es tratar de minimizar los perjuicios a los ciudanos ante la posibilidad de que no se hayan enterado de la prohibición. Además, hay ocasiones en las que así es incluso más rápido retirar los coches al no tener que esperar a que llegue la grúa, especialmente cuando afecta a accesos importantes o generan problemas de movilidad en la obra.

A pesar de esta situación, los agentes pueden avisar a la grúa si comprueban que un vehículo ha sido estacionado después de instalar la señal de la prohibición de aparcar provisional. En estos casos, a los propietarios no les queda más remedio que acudir al depósito municipal y abonar la tasa de la retirada.