La promoción de lujo que arrasa en Zaragoza: 24 pisos vendidos antes de levantar el edificio

Hace unos días que las máquinas se han colado en el solar del número 91 de la avenida Goya de Zaragoza, donde se va a construir una lujosa promoción de viviendas con un precio de salida que partía de los 336.000 euros (sin IVA) que ha causado furor. Todavía no han comenzado las obras y ya se han vendido los 24 pisos que se construirán.

El edificio que históricamente ocupaba esta parcela fue desalojado en noviembre de 2020 después de registrarse varios incidentes con los okupas que lo habitaban, hasta 19 en el momento en que se produjo la intervención de la Policía Nacional. Este inmueble no pertenecía a ningún banco, sino a una persona que quería demolerlo y levantar un bloque de pisos de alta gama, pero la okupación se lo impedía.

La demolición no tardó en llegar pero hasta ahora el solar se encontraba vallado y sin ninguna actividad. Sin embargo, la promotora, Inmoguscoa, inició la comercialización de sus viviendas hace tiempo, que se vendieron con rapidez y cierta facilidad. De hecho, el bloque está completamente vendido, como se informa en su página web.

Recreación de Goya 91. / Servicio Especial

La promotora ha comercializado las viviendas bajo la etiqueta de "pisos de lujo". La horquilla de sus precios así lo confirma y, de hecho, el más barato supera los 336.000 euros (sin IVA). "24 viviendas de lujo con garaje de 2 y 3 dormitorios en el corazón de Zaragoza", resume en su anuncio, que añade que la promoción incluye dos "excepcionales áticos" que disponen de amplias terrazas. "Goya 91 ha sido diseñado para satisfacer los gustos más exigentes mediante el uso de materiales de máxima calidad y detalles exclusivos, garantizando el mayor grado de confort y bienestar para sus propietarios", continúa.

Junto a este solar, donde las máquinas ya trabajan en el movimiento de tierras, se encuentra otra parcela, también vallada, a la espera de reconvertirse en una segunda promoción de lujo en la avenida Goya. Se trata de un entorno en plena transformación y con una alta demanda. Hace semanas que comenzaron las obras en el Portillo, una cicatriz urbana que albergará una gigantesca zona verde y una gran torre de viviendas.

Este proyecto de reconversión fue adjudicado por 31,7 millones de euros (IVA incluido), aunque finalmente se encarecerá hasta los 33, y permitirá transformar por completo esta pastilla de la capital, uniendo a través de un gran parque verde el barrio Delicias con el centro de la capital zaragozana.

Además, a pocos metros de los dos solares ahora vacíos de la avenida Goya se encuentra la parcela del antiguo colegio Jesús y María. En este solar se va a construir una nueva urbanización de 160 viviendas libres que estarán divididas en dos edificios que ocuparán los laterales de la parcela desde la avenida Goya creando una gran calle central transitable. Por ahora se desconoce cuándo se iniciarán las obras y cuánto costarán.