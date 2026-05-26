El PSOE en Zaragoza critica el "estado de abandono y desidia" de barrios rurales como Garrapinillos

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y del alcalde del barrio rural de Garrapinillos, Mariano Blasco, han criticado, otra vez más, el "estado de abandono y desidia" al que la alcaldesa, Natalia Chueca "somete a los barrios rurales". Ambos han recordado que tras alertar hace unos meses de esta situación, el estado de los caminos rurales de Garrapinillos "sigue siendo lamentable", han calificado.

Problemas de acceso para las viviendas, los servicios sanitarios, las empresas de reparto o los autobuses escolares son algunos de estos problemas a los que se añaden a la "suciedad" que sufren los vecinos, que el PSOE ha tildado de "vergüenza" en una visita. "Unos vecinos que también pagan impuestos y que están abandonados a su suerte por la nula gestión", ha señalado Ranera.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ranera ha lamentado que estos barrios, como Garrapinillos "son de tercera" porque Chueca "no se acuerda de que existen los barrios rurales", como Garrapinillos con más de 30 caminos y casi 25 kilómetros que están "absolutamente abandonados por una alcaldesa que no le interesan los barrios de la ciudad, que parece que solo tiene otros intereses como su política de marketing".

Ranera ha comparado este "abandono" ante una situación de presupuesto récord en la historia de la ciudad, con 1.036 millones de euros, que "nunca llegan a los caminos de Garrapinillos" y que el alcalde de este barrio rural, Mariano Blasco, reivindica cada día. A juicio de la portavoz del PSOE es "prioritario" que Natalia Chueca "se acuerde de que existen los barrios rurales", de que tiene que invertir y para eso es necesaria una partida para el mantenimiento de caminos para los servicios.

Ha argumentado esta petición porque hay empresas que "ya no entran a repartir a los vecinos de Garrapinillos o que los servicios tienen dificultad o que los niños para coger los autobuses de los colegios tampoco pueden acceder". Si además a esto se le suma una situación de cambio climático y unas temperaturas extremas, hacen que los caminos cada día estén mucho peor.

"Impuestos como los demás"

"Por ello, Natalia Chueca, reivindicamos las necesidades que tienen estos barrios, que se adecuen los caminos, que no sean barrios de tercera y que los vecinos puedan tener una sensación de que sus impuestos llegan a su barrio, porque desgraciadamente no revierte el dinero de los vecinos en sus barrios. Solo hay que verlo", ha zanjado Ranera. El alcalde del barrio rural de Garrapinillos, Mariano Blasco, ha asegurado que la situación "es todavía peor a la denunciada hace cuatro o cinco meses" porque "nadie ha tomado cartas en el asunto, como ya viene siendo habitual".

El socialista ha dicho que el "cabreo" entre los vecinos cada vez es mayor. "Todos pagamos impuestos como los demás, indudablemente Garrapinillos tiene una aportación importante y no se ve que eso revierta hacia el barrio. Y está claro que los barrios dependemos del Ayuntamiento de Zaragoza", ha razonado.

Blasco ha comentado que no puede "estar haciendo de policía cada dos meses" para que venga la limpieza pública a recoger la basura que hay junto a los contenedores que, en algunos casos, los vecinos se ven imposibilitados de poder echar los residuos por lo que hay alrededor del contenedor. Además, ha calculado que este año "con suerte" se harán tres caminos para noviembre y el resto seguirán estando en "peores condiciones".