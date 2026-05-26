Lo que pudo haber sido y no será en la plaza San Francisco: qué pasó con el ambicioso proyecto de la supermanzana de Zaragoza
El proyecto, que preveía restringir el tráfico y unificar el espacio peatonal con el campus universitario, fue paralizado por vetos y falta de consenso político
El inicio de la segunda fase de las obras en la calle Pedro Cerbuna ha devuelto a la memoria de los zaragozanos, sobre todo de aquellos que viven en el entorno de la plaza San Francisco, un gran proyecto de ciudad que ha quedado para siempre en el olvido. Se trata del gran proyecto de la supermanzana, que pudo haber transformado el corazón de Zaragoza.
Víctor Serrano, concejal de Urbanismo, tenía marcado en rojo un ambicioso proyecto que planteaba restringir el tráfico rodado, pacificar el entorno y unificar el espacio peatonal con el campus universitario. Así se presentó a principios de 2021. Sin embargo, el plan fue sufriendo reveses y fricciones políticas hasta quedar paralizado debido a los vetos del grupo municipal Vox y la falta de consenso con el resto de la oposición. Esto hizo imposible incorporar a los presupuestos de la ciudad los fondos necesarios para su ejecución. El proyecto rondaba los tres millones de euros.
El entorno de la plaza San Francisco de Zaragoza, entre las calles Pedro Cerbuna, Fernando el Católico, Violante de Hungría y la propia plaza, hubiera vivido una transformación similar a la vivida en la plaza de Salamero. Las obras hubieran comenzado en 2022.
La Universidad de Zaragoza también mostró su interés en la peatonalización de la zona e incluso quería aprovechar la coyuntura para abrir las instalaciones a la calle, coincidiendo con la inauguración de la nueva Facultad de Filosofía.
Cambio radical
De haber llegado a convertirse en realizad, esta zona del distrito Universidad hubiera visto menos tráfico de vehículos de paso, dando prioridad a peatones y bicicletas gracias a unas aceras mucho más amplias, más arbolado y zonas de estancia y terrazas. También se hubiera eliminado, o reducido a la mínima expresión, la zona aparcamiento en superficie, con acceso restringido a residentes y a la carga y descarga.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado este lunes el corte del tramo de la calle Pedro Cerbuna correspondiente a la Fase 2: entre Domingo Miral y la plaza de San Francisco. Se suma así a la Fase 1, entre Violante de Hungría y Domingo Miral, que se activó hace una semana.
Esta fase acabará en enero de 2027 cuando se vuelva a poner en funcionamiento con las obras de remodelación terminadas.
El proyecto de reforma integral de la calle de Pedro Cerbuna va a transformar los 570 metros de longitud de este vial, lo que supone actuar sobre una superficie de 8.550 metros cuadrados. Esta importante renovación urbana cuenta con una inversión de 2.897.277,24 euros.
No será una supermanzana, pero el proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza busca un entorno más agradable que mejore el tránsito peatonal, con mejores accesos, más árboles y zonas verdes y mayor espacio para terrazas y zonas de descanso.
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