Confirmado: Zaragoza no adelantará la apertura de las piscinas municipales por cuestiones técnicas

La llegada anticipada del calor extremo ha acelerado también uno de los momentos más esperados del año para muchas familias zaragozanas: la apertura de las piscinas municipales. El Ayuntamiento de Zaragoza ha contactado con la empresa que se encarga de la gestión de las instalaciones para adelantar el inicio de la temporada y se baraja que al menos las instalaciones Actur, Alberto Maestro y La Granja, además de otra que podría sumarse en las próximas horas, abran sus puertas este mismo fin de semana, a partir del sábado 30 de mayo.

El consistorio había comunicado a la empresa el cambio de planes para que todo esté preparado de cara a la llegada de los primeros usuarios. La decisión responde a las previsiones meteorológicas, que sitúan a Zaragoza sobre los 37 grados de máxima durante varios días consecutivos, con noches también muy cálidas. Sin embargo, la dirección de la empresa no puede garantizar en este momento tener activo el personal necesario para abrir sus centros en solo cuatro días, por lo que el adelanto ha acaba descartándose. "Técnicamente no es posible", confirman desde el ayuntamiento.

La sensación de verano adelantado no ha pillado desprevenidos a los zaragozanos. En los últimos años, los meses de mayo han registrado temperaturas cada vez más altas y muchos ciudadanos ya daban por hecho que las piscinas podrían acabar abriendo antes de lo previsto. Las zonas verdes, parques y terrazas llevan días llenándose desde primera hora de la tarde en busca de algo de alivio frente al calor.

Inicialmente, el ayuntamiento había fijado el inicio oficial de la campaña de piscinas para el sábado 6 de junio, pero la intensidad de las temperaturas ha obligado a modificar el calendario. Zaragoza contará este verano con 22 instalaciones municipales repartidas entre distritos y barrios rurales, que permanecerán abiertas hasta el domingo 30 de agosto.

Además, cuatro de ellas (Actur, Alberto Maestro, Delicias y La Granja) prolongarán previsiblemente su actividad hasta la primera semana de septiembre, una medida que en los últimos años ha ganado peso debido a las altas temperaturas que suelen mantenerse tras el verano.

Precios

En cuanto a los precios, el ayuntamiento mantiene las tarifas de la pasada campaña. Los abonos ordinarios costarán 77 euros para adultos, 46,30 para menores de 18 años y 35 euros para mayores. Las entradas diarias tendrán un precio de 4 euros de lunes a viernes y de 4,70 euros los sábados y festivos para adultos. Los menores pagarán 2,70 euros entre semana y 3 euros en festivos, mientras que los pensionistas abonarán entre 2,60 y 2,80 euros según el día.

También seguirán vigentes los descuentos para familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad y ciudadanos con rentas bajas. Además, si se activa el Plan Municipal de Protección Civil por altas temperaturas, el ayuntamiento volverá a aplicar rebajas en las entradas diarias para facilitar el acceso a las piscinas durante los episodios de calor extremo.