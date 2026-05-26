ZeC activa el pacto antitransfuguismo de Zaragoza: no votará ni participará en las mociones de la concejal no adscrita, Marisa Gaspar

La llegada de la concejal Marisa Gaspar al Ayuntamiento de Zaragoza en sustitución del ya jubilado exportavoz de Vox en el consistorio, Julio Calvo, ha supuesto un cambio en los equilibrios. Además, por su condición de no adscrita a ningún grupo, su actividad queda fuera de control directo de los partidos políticos. Una circunstancia que puede generar conflictos en el funcionamiento interno del consistorio de la capital aragonesa. Por ese motivo, desde Zaragoza en Común han informado este martes de que, en cumplimiento del pacto antitransfugismo y de la moción aprobada por el pleno en el año 2022, por la que se suscribía dicho pacto y se instaba a adaptar la normativa municipal para evitar prácticas que vulneren la voluntad democrática expresada en las urnas, no tienen intención de participar ni votar "las mociones presentadas por la concejal tránsfuga".

Zaragoza en Común considera que el transfuguismo "constituye una grave alteración de las reglas democráticas" y una deslealtad hacia la ciudadanía, al quebrar la representación política emanada de los resultados electorales. De hecho, recuerdan que en moción aprobada en 2022 ya se establecía "el compromiso institucional de desarrollar mecanismos y normas que impidan la normalización de este tipo de comportamientos antidemocráticos", en coherencia con los acuerdos suscritos en el marco del pacto antitransfugismo.

De este modo, de cara a la próxima reunión del pleno este jueves, han avanzado que por "responsabilidad democrática y coherencia política", Zaragoza en Común "actuará conforme a estos principios y mantendrá esta posición en la actividad plenaria municipal".

Gaspar, que no forma parte de la Junta de Portavoces, no tiene exclusividad como concejala y ha mostrado su intención de mantener su trabajo como terapeuta ocupacional. Tampoco tiene derecho a contratar asesores. "No hay mejor forma de representar a los zaragozanos que viviendo su misma realidad", explicó tras incorporarse al consistorio. "Yo nunca he querido hacer carrera política. Hay mucha gente en Vox que no puede hacer este discurso porque no tiene mundo profesional al que volver", indicó para ampliar las diferencias con la que fuera su anterior formación.