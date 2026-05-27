Hasta 60.000 euros más por un piso de segunda mano en la avenida Goya: la vivienda usada “ha tocado techo”

El número 91 de la avenida Goya de Zaragoza acogerá una promoción de viviendas de lujo que ya está completamente vendida, pese a partir de precios desde 336.000 euros más IVA. A este proyecto se suman otra parcela vallada pendiente de transformarse en una nueva promoción exclusiva en la misma avenida y la futura torre residencial del Portillo. Sin embargo, la llegada de obra nueva apenas tendrá efecto sobre el valor de los pisos antiguos de la zona. El motivo, según coinciden profesionales del sector inmobiliario consultados, es claro: el mercado de segunda mano “ha tocado techo”.

La sensación es que los precios de la vivienda usada en el entorno de Goya y el Portillo, como en el resto de barrios de la capital de Aragón, difícilmente van a seguir subiendo al ritmo de los últimos años. Otra cosa muy distinta es la obra nueva. “Se vende todo lo que sale”, resumen desde agencias inmobiliarias, donde explican que las promociones actuales ofrecen servicios y calidades que no existen en los edificios antiguos.

La transformación del Portillo sí se ve como una mejora urbanística importante para el barrio, ya que recupera un espacio que apenas tenía uso. Pero eso no significa que los pisos antiguos vayan a seguir revalorizándose. En la zona hay viviendas de unos 45 años, muchas de ellas para reformar completamente, que rondan ya los 250.000 euros pese a tener tres habitaciones, un solo baño y distribuciones antiguas.

“Estos pisos están en el precio máximo”, explican desde la inmobiliaria Athenea. “La obra nueva puede justificar importes más altos porque ofrece aerotermia, aislamiento, terrazas grandes o sistemas de climatización muy eficientes. Pero los pisos antiguos de estas calles no parece que puedan seguir subiendo mucho más”.

Las inmobiliarias también advierten de que cada vez hay menos margen para los compradores zaragozanos con rentas normales. Parte de la demanda llega desde ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios son todavía más altos, y eso empuja el mercado local. “Un particular puede pensarse mucho pagar 300.000 euros por un piso, pero un inversor o una empresa sí lo hace. Y cuando un vecino ve esas cifras, quiere vender al mismo precio”, explican.

Oferta escasa

Actualmente, un piso de 80 o 90 metros cuadrados en la zona de avenida Goya puede superar fácilmente los 200.000 euros incluso sin reformar. Además, la oferta es muy escasa y las viviendas duran muy poco tiempo anunciadas. “Antes encontrabas pisos de 65 o 70 metros para reformar por unos 150.000 euros. Los más grandes rondaban los 180.000 o 190.000. Ahora, viviendas similares se venden por 230.000 euros o más”, apuntan.

El cambio ha sido especialmente rápido. En apenas cuatro años, pisos de segunda mano similares en la zona han incrementado su precio entre 50.000 y 60.000 euros. Con el mercado en máximos históricos, el sector considera complicado que la llegada de nuevas promociones vaya a provocar una revalorización adicional de la vivienda usada.

El encarecimiento también se ha trasladado al alquiler. En calles como Carmen, un piso de dos habitaciones ronda ya los 800 o 850 euros mensuales. “Eso hace unos años era impensable en Zaragoza. Antes, estudiantes o personal sanitario alquilaban pisos por 500 o 600 euros. Ahora los precios se han disparado”, terminan desde Athenea.