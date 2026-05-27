Un after en el Rollo despierta el malestar de los vecinos: "Todos los fines de semana hay altercados y peleas"

Un after en la zona de El Rollo de Zaragoza ha despertado de nuevo la inquietud entre los vecinos de la antigua zona de marcha de la capital aragonesa. En un momento en el que el ambiente del sector ha cambiado con la llegada de nuevos comercios, la presencia de un local que tiene licencia de cafetería en la calle Vasconia, pero que ha sido denunciado en infinidad de ocasiones por recibir a jóvenes que quieren seguir de fiesta cuando cierran el resto de los locales está generando intensas molestias entre los residentes.

Los afectados solicitan la intervención de las autoridades locales para dar una solución definitiva a un conflicto que aseguran arrastrar desde hace casi una década. "No es normal que acumule denuncias en el mismo sitio, con el mismo nombre y con los mismos dueños", lamentan. La zona en cuestión cuenta con la declaración municipal de zona saturada, una medida que implica la suspensión de nuevas licencias de apertura para locales de ocio con el objetivo de garantizar el descanso vecinal. No obstante, los denunciantes señalan que el establecimiento en cuestión, en el número 4, opera sin estar declarando su actividad real.

Según el testimonio de los residentes, la actividad del local genera diversos problemas en la vía pública que afectan directamente a la rutina diaria del vecindario, especialmente los fines de semana. "Siempre hay altercados y peleas", explican desde la asociación de vecinos La Huerva. Entre las principales quejas se encuentra la presencia de grupos de personas en las aceras hasta avanzadas horas de la mañana, registrándose altercados, ruidos y conductas incívicas.

Entrada principal al local. / Javier Río

El bar afectado opera bajo el nombre de La clave y en el último año, según se recoge en la Gerencia de Urbanismo, ha recibiod denuncias por 6.500 euros. Muchas de ellas por el uso de equipos de amplificación de sonido no permitidos. A esto se suman problemas de salubridad derivados de la suciedad en las inmediaciones de las viviendas y una constante sensación de inseguridad. "La gente no es nada cuidadosa y tenemos registradas intervenciones constantes de la Policía Local", narran.

Los afectados recuerdan que el local ha sido objeto de clausuras temporales en el pasado tras acumular numerosos expedientes sancionadores y denuncias por infracciones de diversa índole, incluyendo actas relacionadas "con la tolerancia al consumo de sustancias prohibidas y altercados en el entorno". En su momento llegó a acumular sanciones de hasta 35.000 euros por su actividad en etapas anteriores.

"No vamos en contra de los bares, pero estamos en una zona de ocio que se ha ido normalizando poco a poco por lo que es fundamentar atajar este tipo de situaciones", indican desde La Huerva. Temen que la presencia de locales que incumplen con la normativa de ruidos sea un impedimento para que la zona se renueve, por lo que esperan