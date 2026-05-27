Chueca adjudica directamente al grupo San Valero la formación de la Ciudad del Cine de Zaragoza: será un centro concertado de FP

El grupo San Valero, responsable de la Universidad San Jorge, será quien asuma toda la parte formativa en Distrito 7, la Ciudad del Cine de Zaragoza que se está edificando sobre las antiguas naves de Giesa, en Las Fuentes, con una inversión de 20 millones de euros, tres de ellos procedentes de Europa. El Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca ha aprobado este miércoles, en una sesión extraordinaria, adjudicar de forma directa la concesión demanial de estos espacios al grupo zaragozano, que trasladará ahí toda la oferta audiovisual del CPA Salduie (cinco grados más dos que se recuperan) a partir de septiembre.

En ese sentido, se hará a través de un modelo concertado (hasta ahora, en las instalaciones de Sainz de Varanda, eran grados privados), con tarifas que oscilarán entre los 60 y los 70 euros al mes y hasta siete grados de Formación Profesional. Uno medio (VideoDj y Sonido) y seis superiores (Marketing y Publicidad; Realización, Producción, Iluminación, Sonido y Animaciones 3D). Además, en el medio plazo se pondrá en marcha la Escuela de Oficios de Cine y, ya a partir de septiembre, distintos cursos para desempleados, niños y adolescentes.

La idea es comenzar, por tanto, después del verano con 400 alumnos. Algunos de ellos cursarán ahí su segundo año en la formación que ya reciben actualmente en el CPA, y seguirán en modalidad privada, mientras que todos los que empiecen su formación este año ya lo harán en la concertada. El grupo San Valero invertirá 600.000 euros en los dos primeros años y pagará un canon anual de 125.000 euros durante los próximos 30 años, hasta llegar al entorno de los 4 millones de euros.

La propia Chueca ha justificado la fórmula de la adjudicación directa, sin necesidad de sacar una licitación pública, por el carácter "social" de la fundación San Valero, que además es "zaragozana" y tiene una oferta que, reivindica, abarca todos los niveles tanto formativos (desde el grado medio hasta el posuniversitario) como a nivel audiovisual (con toda la rama de ciclos disponible). En las actuales instalaciones, cerca de La Romareda, el CPA seguirá impartiendo los módulos físicodeportivos y sanitarios.

El proyecto

En este momento, las obras de rehabilitación de Giesa están al 82%, aunque la parte formativa ya está acabada y la intención de los responsables de San Valero es poder empezar a adaptar los espacios (mobiliario, etc.) ya desde este mes de mayo. El grueso de los trabajos, por su parte, estará concluido en principio en el mes de agosto, ya que la idea es que en septiembre todas sus ramas estén operativas.

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Más allá de la formativa (para la que se tanteó a otros centros públicos o privados, como Los Enlaces), está pendiente de resolverse la adjudicación directa a EFD Estudios, multinacional de origen mexicano que fue la única en presentarse al concurso para gestionar los platós, aunque un problema "técnico" la dejó fuera, hecho que se subsanó con esta fórmula. Mientras, el área de restauración, licitación que quedó desierta, saldrá en las próximas semanas con otras condiciones ajustadas a la realidad actual, ya con la aprte de producción y formación definida.