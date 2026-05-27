Fiesta del cordero en Aragón: donaciones a la Casa Palestina y un rezo multitudinario en el parque del Agua
La UAGA muestra su solidaridad con el pueblo palestino a través de esta donación, recordando la grave situación humanitaria en Gaza y Cisjordania
Miles de miembros de la comunidad musulmana en Aragón han conmemorado este miércoles la fiesta del cordero, un día señalado en el Islam que conmemora el pasaje del Corán en el que Abraham -que en la religión islámica recibe el nombre de Ibrahim- estuvo a punto de sacrificar a su primogénito siguiendo la voluntad de Dios. La historia narra cómo el ángel Gabriel le detuvo y le dio un cordero para que lo sacrificase en su lugar, algo que se mantiene en la actualidad.
En la capital aragonesa miles de musulmanes se han reunido en el parque del Agua para realizar las oraciones de la mañana, en dirección a La Meca y coincidiendo con el mes de peregrinación a la ciudad de Arabia Saudí, un acontecimiento que, siguiendo las normas del Islam, hay que hacer al menos una vez en la vida.
Por su parte, desde la UAGA han destaca la donación de dos corderos a la Casa Palestina de Aragón con motivo de la festividad. Los animales fueron trasladados ayer desde la explotación de José María Alcubierre, secretario general de agrupación agraria, al matadero de Huesca, y gracias a la colaboración de Carnes Monfort, que realizó la matanza siguiendo el rito halal, los responsables de la Casa Palestina pudieron recoger a continuación los corderos ya listos para su preparación y consumo hoy.
Con este gesto, UAGA-COAG quiere mostrar su solidaridad con el pueblo palestino que sufre las terribles consecuencias del genocidio que está cometiendo Israel en la franja de Gaza y Cisjordania. La organización agraria no olvida la grave situación humanitaria que atraviesan los territorios palestinos y reivindica la necesidad de avanzar hacia la paz, el respeto a los derechos humanos y el fin de la violencia.
Asimismo, UAGA-COAG recuerda la importancia estratégica que tiene el sector ovino aragonés y español en el mercado internacional, especialmente en países de Oriente Medio y del norte de África durante festividades religiosas como la fiesta del cordero. España exportó en 2025 más de 400.000 cabezas de ovino vivo, siendo destinos clave países como Argelia, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Estas exportaciones suponen una vía fundamental para garantizar la rentabilidad de muchas explotaciones ganaderas.
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