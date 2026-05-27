El mejor 'bar clásico' de Aragón está en Delicias: su propuesta castiza enamora a Feijóo y Violadores del Verso

La gastronomía de Zaragoza está siendo cada vez más valorada a nivel nacional. Los restaurantes cuentan con una propuesta gastronómica donde no faltan platos de la cocina tradicional con un servicio moderno y actualizado. Además, hay bares de toda la vida que han sabido sobrevivir a las constantes tendencias de la hostelería para poder mantener su clientela de siempre mientras atraen a nuevos perfiles de consumidores.

Uno de los establecimientos más míticos de toda Zaragoza acaba de ser reconocido como uno de los mejores 'bares clásicos' de toda España y Aragón según la revista Tapas. Se trata del bar Amblas, ubicado en el corazón de Las Delicias, uno de los locales de la capital aragonesa donde se puede seguir comiendo platos de la abuela con una increíble calidad del producto y mucho cariño en la elaboración.

El local, que regenta en la actualidad Ana Blasco tras cogerle el relevo a su padre, abrió sus puertas en 1965 y ha logrado convencer con su propuesta de toda la vida a paladares muy exigentes como los de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, Violadores del Verso o incluso a los héroes de la Recopa del Real Zaragoza. Entre los platos más pedidos en la barra del Ambla están las manitas de ternasco, los callos y durante muchos años la cabeza de ternasco asada, que ahora solo se cocinan por encargo.

"Nos llena de orgullo y alegría"

Otro de los emblemas del bar de Las Delicias, situado en la calle Caspe, es sin ninguna duda el vermú casero. En el mismo local guardan unas pipas de 1897 de roble americano con una capacidad de 300 litros en total. El Amblas, reconocido en la Guía de los Mejores Bares de España de Tapas Magazine, todavía guarda las bebidas en una cámara frigorífica y no en una nevera.

"Que en esta primera edición se hayan acordado de nosotros, nos llena de orgullo y de alegría. Aunque lo que más nos ha emocionado, es que exista un espacio y unos premios que reconozcan el trabajo de los bares clásicos, tabernas y casas de comidas que durante años han tratado de cuidar la gastronomía desde el respeto y la humildad de los barrios y los establecimientos familiares", han explicado desde la propiedad de Amblas tras recibir en Forbes House de Madrid el galardón de mejor bar clásico de Aragón y uno de los mejores de toda España.

"Este reconocimiento no es solo para los que hemos asistido, sino para todos los que forman y han formado parte de la familia que somos el bar Amblas. Nuestros padres fundadores, Alfonso y todo el equipo con el que siempre hemos trabajado. No queremos olvidarnos de la razón de nuestra existencia que son nuestros clientes. Gracias por seguir ahí siempre", concluyó el agradecimiento del bar de Zaragoza.

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Otro bar de Aragón, premiado

Brrrutal, la vermutería y social bar liderada por Carlos Bordonaba, Ibán Tabares y Víctor Santolaria en Huesca, ha sido galardonado con el Premio T de Bares 2026. Este establecimiento de Huesca está considerado desde ya como el mejor bar de tapas de Aragón. “Siempre hemos creído que los bares son lugares de encuentro, no escaparates. Apostamos por hacer las cosas a nuestra manera, con una oferta diferente y sin renunciar a la calidad. Que en tan solo dos años tengamos el Solete Repsol y ahora el Premio T de Bares nos dice que Huesca estaba esperando un sitio así”, señala Carlos Bordonaba, socio de la vermutería.