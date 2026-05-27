Mujer, mayor de 40 años y con contratos parciales: así es el perfil de la limpieza en Zaragoza

El perfil mayoritario del personal de limpieza en Zaragoza sigue teniendo rostro de mujer, y de mediana edad. Muchas de estas profesionales del sector se encuentran en un rango de edad de entre 40 y 60 años. Además, suelen encadenan contratos parciales y salarios que apenas superan el mínimo interprofesional. En el sector en el que conviven trabajadoras españolas e inmigrantes y con las mismas reivindicaciones: estabilidad, jornadas completas y un sueldo acorde al esfuerzo físico que exige el trabajo.

“Hay de todo, tanto españolas como población inmigrante, pero el grueso del sector sigue siendo femenino y de una edad media ya elevada”, explican desde la representación sindical del sector de la limpieza de Zaragoza, que desde este martes exige salarios dignos, derecho al descanso y reducciones de jornada en una huelga general de seguimiento masivo.

La realidad de este colectivo, en el que también se desempeñan hombres, preocupa especialmente por el desgaste físico que acumulan muchas trabajadoras después de años realizando tareas muy exigentes.

Porque detrás de la imagen habitual de una limpiadora con carrito hay mucho más. “En la limpieza industrial, por ejemplo, hay una gran exigencia física, pero también en otros muchos servicios. No es solo pasar una mopa. Hay mucho trabajo duro detrás y eso termina pasando factura”, señalan.

El salario es otro de los grandes problemas. La mayoría de las nóminas rozan el salario mínimo interprofesional, una situación que consideran insostenible en un sector esencial que trabaja en colegios, fábricas, oficinas, hospitales o edificios públicos. “Ese es uno de los grandes conflictos que tenemos ahora mismo”, reconocen.

El Salario Mínimo Interprofesional en España para el año 2026 está fijado en 1.221 euros brutos mensuales por 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales.

Las plantillas reclaman, sobre todo, “condiciones laborales dignas”, con más estabilidad, jornadas completas frente a la parcialidad generalizada y mejoras salariales. También advierten de que el sector empieza a tener dificultades para atraer personal. “Habrá un momento en el que no va a haber gente para trabajar en limpieza”, alertan desde los sindicatos.

La preocupación se multiplica al considerar que las empresas no realizan el esfuerzo necesario para mejorar la situación. Según explican, tanto grandes compañías como pequeñas contratas mantienen dinámicas laborales que consideran desfasadas. “Hay empresas grandes cuyo trato resulta difícil de justificar y otras pequeñas que también tienen que actualizarse porque así no se puede seguir”, apuntan.

El temor es que, si las condiciones no mejoran, la falta de relevo generacional termine agravando todavía más la precariedad de un trabajo tan esencial como históricamente invisible.