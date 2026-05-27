Plaza Imperial desaparece poco a poco: así avanza la demolición que dará paso a Plaza Park Zaragoza
El nuevo complejo comercial Plaza Park Zaragoza sustituirá al actual centro, con una inversión de 56 millones de euros
A paso lento pero constante. Las obras de derribo de Plaza Imperial avanzan en tiempo y ya son varias las partes que han ido desapareciendo de este centro comercial que hasta la apertura de Parque Venecia mantuvo el tirón y que pasará a la historia en los próximos meses. Su derribo dará paso a la construcción de Plaza Park Zaragoza.
Los trabajos de derribo comenzaron a finales de abril. Para entonces, Plaza Imperial, que se inauguró el 3 de septiembre de 2008, llevaba cerrado desde 2022, después de años de decadencia y de cierres de tiendas en cascada motivados por la baja demanda que comenzó a notarse con la apertura de Parque Venecia. Una competencia a la que no pudo hacerle frente y a la que no temen los promotores de Plaza Park.
La demolición del centro comercial se inició después de vaciar el interior de las instalaciones para facilitar y agilizar los trabajos, que se prolongarán durante meses, hasta el próximo otoño, cuando está previsto que finalicen. Las máquinas tienen que demoler una estructura que ocupa más de 71.000 metros cuadrados y la piqueta conllevará toneladas de escombros que retirar antes de iniciar la construcción de la nueva galería.
El proyecto de Plaza Park exige una inversión de 56 millones de euros y aspira a convertirse en un referente comercial y de ocio para Zaragoza y su área metropolitana. El proceso de comercialización, liderado por ERV Link, avanza a buen ritmo y ya son varias las firmas que han anunciado su próxima apertura. Desde ERV admiten que la presencia del gigante norteamericano Costo despierta cada vez más el interés comercial por parte de operadores internacionales.
Según indican, Plaza Park supondrá un impulso económico para la capital aragonesa y generará "cientos de empleos durante la fase de obras y más de 1.000 puestos de trabajo estables una vez abra sus puertas", cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027. Además, el proyecto incluirá mejoras en los accesos y en la integración urbana, entre ellas una nueva conexión directa desde Arcosur.
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