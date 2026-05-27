Primeras reacciones a la recalificación de los suelos de un antiguo convento junto a La Romareda: la izquierda habla de "urbanismo a la carta" y Vox confirma su apoyo

El consejo de Gerencia de Urbanismo deberá pronunciarse el próximo lunes, en un paso meramente político, sobre el expediente que permitirá recalificar los suelos que ocupaba el antiguo convento Jerusalén, junto a La Romareda, para que la propiedad (la family office aragonesa Bancalé) pueda edificar 220 viviendas libres y dos residencias. Un primer paso que saldrá adelante con los 15 votos del PP y con los tres de Vox, socios prioritarios de Natalia Chueca y que han confirmado su visto bueno al proyecto bautizado como Living Romareda.

A su vez, desde la oposición de izquierdas, tanto el PSOE como ZeC, han coincidido en calificar la iniciativa como "un ejemplo de urbanismo a la carta". "Desde el PSOE lamentamos, una vez más, el oscurantismo y la falta de transparencia del Natalia Chueca en temas tan importantes", ha criticado la concejala Ros Cihuelo, quien ha reseñado que "hay que hacer vivienda pero no de cualquier forma".

"Con esta operación, Chueca vuelve a convertir el urbanismo de Zaragoza en un modelo de decisiones a medida de intereses particulares", ha sentenciado la socialista, que ha valorado que "nos preocupa que se presente como una gran operación social lo que, en realidad, es una importante recalificación urbanística cuyos principales beneficiarios son intereses privados". Es por ello que el PSOE exigirá la retirada del expediente del debate del lunes en Gerencia para "estudiarlo en profundidad".

En términos similares se han pronunciado desde Zaragoza en Común, partido que, cuando gobernaba, intentó proteger el inmueble para evitar su derribo, algo que se produjo en 2023. Además de coincidir en ese "urbanismo a la carta", han criticado que se "renuncie a equipamientos y zonas verdes". "Nos dicen que esos 22 millones se invertirán en vivienda,m pero con toda seguridad irán a pagar el agujuero sin fondo que es La Romareda", han subrayado, aunque este último extremo es negado desde el Gobierno municipal.

Noticias relacionadas

Vox, en cambio, ha anticipado su visto bueno al proyecto, necesario para que salga adelante al carecer el PP de la mayoría absoluta necesaria. Su portavoz, Eva Torres, ha confirmado que "a falta del estudio en detalle del expediente, si no nos depara sorpresas, el anuncio nos parece una buena noticia". "La construcción de vivienda, de todo tipo, es una emergencia y los otros dos destinos (las residencias) nos parecen necesarios y muy adecuados", ha explicado.