"Un traje a medida a Pikolín": Las entidades vecinales de Zaragoza califican de "barbaridad" modificar el PGOU para legalizar Torre Outlet

El centro comercial Torre Outlet sigue provocando divisiones política. Las entidades ciudadanas, asociaciones vecinales y partidos políticos (entre las que se encuentran FABZ, Ecologistas en Acción, federaciones de comercio de CCOO y UGT, Izquierda Unida y Zaragoza en Común) contrarias a este complejo comercial en la capital aragonesa han denunciado este miércoles" un nuevo intento del Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por Natalia Chueca, para sortear la legalidad".

Las entidades afirman que sste intento se produce "después de doce años de litigios y de cuatro sentencias judiciales" que declaran ilegales las dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsadas previamente por el consistorio. Los portavoces de las entidades han mostrado su "absoluto rechazo" a la nueva modificación planteada por el gobierno municipal, a la que plantearon alegaciones y que fueron todas rechazadas, al considerar que "pretende legalizar lo ilegalizable" para no ejecutar lo dictado por los tribunales.

"Estamos ante un claro intento de hacerle un traje a medida a Pikolín, una modificación a la carta, tal y como reconoció el propio consejero Víctor Serrano", han señalado. Las entidades advierten que esta nueva propuesta solo busca beneficiar a una empresa "pero en el intento de este gobierno de simular, legaliza la construcción de grandes superficies todas las parcelas en zona H, antiguas zonas industriales de la ciudad que tengan las mismas características que la parcela del citado Outlet". La Torre Outlet abrió sus puertas en otoño de 2020 y se vendió a un fondo británico en julio de 2024.

Este cambio municipal, según denuncian, es absolutamente desproporcionado: "Solo al lado de Pikolin hay seis parcelas más susceptibles de convertirse en otras grandes superficies, tal y como aporta un estudio de uno de los propietarios en las alegaciones presentadas. Y no sabemos cuántas más habrá en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo la carretera de Castellón".

Asimismo, critican que la modificación carece de informes técnicos que evalúen las afecciones reales sobre el comercio local, la movilidad urbana y el modelo de ciudad. "No solo estamos hablando de una ilegalidad, sino que con esta nueva modificación lo que se consuma es una auténtica barbaridad. Zaragoza ya es la ciudad con más metros cuadrados de grandes superficies de España, y esto podría multiplicarse aún más, una sentencia de muerte al pequeño comercio", han lamentado.

Por este motivo, las entidades hacen un llamamiento a todos los grupos políticos con representación en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para que frenen la aprobación de esta modificación. Así, exigen al gobierno de Natalia Chueca y al consejero Víctor Serrano que "se sienten a hablar con las entidades para encontrar una solución con la legalidad en la mano y frenar esta barbaridad".