Un impresionante cortijo en la 'playa de Teruel' busca dueño: piscina climatizada, 135 hectáreas y coto de caza

La vivienda de lujo en Aragón no está completamente concentrada en Zaragoza. Pueblos muy turísticos de Huesca y Teruel también cuentan con varias ofertas de chalets, apartamentos e incluso casas rurales a la venta por una cantidad de dinero no apta para todos los bolsillos.

A pesar de haber sufrido el fenómeno de la despoblación durante décadas, la provincia turolense ha logrado captar nuevos vecinos en los últimos tiempos gracias al turismo. Hay localidades como Valderrobres, Beceite, Albarracín o Mora de Rubielos donde han nacido iniciativas de turismo rural donde los turistas puedan alojarse mientras disfrutan del espectacular patrimonio de los municipios.

Además, los visitantes encuentran en Teruel también un destino donde poder refrescarse en sus pozas, ríos y embalses. Los vecinos de la capital turolense suelen acudir en masa cada verano a su propia 'playa' en el pantano del Arquillo en San Blas, a tan solo diez minutos de la ciudad. Se trata de un embalse construido sobre el cauce del río Guadalaviar con aguas azul turquesa y zonas de baño adaptadas. Además, hay bar, puestos de alquiler de barcas a pedales, kayaks, paddle surf y merenderos a la sombra para pasar el día.

Vistas del pantano del Arquillo desde la propiedad a la venta por 1,3 millones de euros / LUXURY STATE

400 metros cuadrados de edificio principal

Aquí se esconde una de esas viviendas de lujo que buscan nuevo dueño. Se trata de una finca rústica de 135 hectáreas situada junto a la 'playa de Teruel' que está a la venta en Luxury Estate por 1.350.000 euros. La propiedad, ubicada a unos 1.000 metros de altitud, combina terreno agrícola, monte bajo y sabinas. De toda su superficie, unas 36 hectáreas están destinadas al cultivo de cereal, mientras que el resto conserva un paisaje natural en el que pueden verse especies como nutrias, ciervos, cabras montesas, jabalíes y aves rapaces.

El edificio principal cuenta con unos 400 metros cuadrados construidos y fue rehabilitado por completo en 1995. Mantiene elementos originales como sus grandes vigas de madera y muros de 85 centímetros de grosor, lo que ayuda a conservar una temperatura estable durante todo el año. La vivienda tiene una gran cocina equipada, un salón de más de 100 metros cuadrados, seis dormitorios exteriores y una terraza con vistas al embalse.

Cocina de la casa a la venta en la orilla del Pantano del Arquillo / LUXURY STATE

Piscina climatizada

Además, la propiedad dispone de varios edificios anexos, entre ellos un chalet independiente, un loft para invitados, una construcción multiusos, garaje cerrado y una piscina climatizada con vistas panorámicas al pantano. También cuenta con placas solares, dos pozos de agua potable y calefacción mediante gas y gasoil.

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El chalet con la piscina climatizada / LUXURY STATE

La finca está completamente vallada, lo que garantiza privacidad absoluta. Por sus dimensiones, su ubicación junto al agua y sus instalaciones, se presenta como un refugio único para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y exclusividad a pocos minutos de Teruel.