Zaragoza recalificará los suelos del antiguo convento de Jerusalén para recaudar 22 millones: 220 viviendas libres, dos residencias y una nueva calle

Zaragoza ejecutará en los próximos meses una macrooperación urbanística que le permitirá recaudar 22 millones de euros a cambio de recalificar los suelos del antiguo convento de Jerusalén, propiedad de la family office aragonesa Bancalé y que fue derribado en el verano de 2023. De esta forma, estos terrenos, ubicados junto a la nueva Romareda, dejarán atrás su histórico uso religioso para permitir la construcción de 220 viviendas libres y dos residencias, una privada para ancianos y otra destianda, como ya adelantó este diario, a usos sanitarios y también para alquileres temporales pensados para familiares que tienen a un paciente de larga duración en el Miguel Servet.

En ese sentido, el Gobierno municipal del PP presentará en el consejo de Gerencia de Urbanismo del próximo lunes un expediente para el pronunciamiento inicial, de carácter meramente político, de los distintos grupos. Si este es aprobado por mayoría, la idea es llevar la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al pleno del próximo 25 de junio, el último antes del debate sobre el estado de la ciudad. La aprobación final del proyecto, bautizado como Living Romareda, podría demorarse hasta finales de 2026 y la construcción ya dependería de la propiedad.

Además de los nuevos usos, se habilitará una nueva calle, en principio de doble sentido (la decisión final la toma Movilidad) y con aparcamientos a ambos lados que conectará el paseo Isabel la Católica con la calle Álvaro Bazán, vía que ahora acaba en fondo de saco y en la que también se habilitarán nuevas plazas para los coches.

A cambio del 10% que corresponde a los aprovechamientos urbanísticos, el consistorio recaudará algo más de 22 millones de euros que reinvertirá, esencialmente, en vivienda pública, tal y como obliga la ley, así como en patrimonio. Es decir, no se trata de una venta de suelo público como podría ser la operación skate park de Vía Hispanidad, ahora paralizada, ya que la totalidad de la manzana del antiguo convento es privada, sino que el consistorio monetiza esos aprovechamientos.

Antigua entrada al convento de Jerusalén, junto a La Romareda. / Jaime Galindo

Dos ejemplos contrarios están en el Jesús y María, donde sí se construirá ese equipamiento, o en Instalaza, donde el ayuntamiento recibe, a cambio de firmar el convenio y recalificar los suelos de la empresa armamentística, dos locales de 450 metros cuadrados que formarán un único espacio público. Esta vez, no habrá edificio municipal (ni zona verde, más allá de los arreglos en la nueva calle), sino que el ayuntamiento ingresará esos 22 millones. La justificación principal reside en que esta zona tiene la mayor ratio de equipamiento (construido) por habitante de la ciudad.

El convenio

De esta forma, la recalificación de los suelos elevará su edificabilidad de los 12.241,4 metros cuadrados actuales (la parcela tiene algo más de 9.000) a casi el doble, 23.850 metros cuadrados, solo para el residencial, así como 15.595 metros cuadrados de terciario: la mitad será para la residencia de mayores y la otra mitad para la sanitaria y el coliving para las familias de los pacientes.

En cuanto a las viviendas, el convenio que firmarán los Bancalé y el Ayuntamiento de Zaragoza reflejará un compromiso de que entre el 35% y el 40% se destine a pisos, unos 70, de alquiler de larga duración, aunque a precio de mercado, orientados especialmente a jóvenes, familias y profesionales sanitarios. Cabe precisar aquí que esta parte de la ciudad, por su ubicación (frente al Servet y junto al nuevo estadio), es una de las más caras, sino la que más.

La distribución

La distribución de la manzana será la que sigue. En la esquina de Isabel la Católica con La Romareda se construirá una torre residencial de 15 plantas (baja más 14 alturas), de un tamaño similar a otros inmuebles residenciales del entorno. Siguiendo por la calle Jerusalén, habrá otro edificio de 12 alturas, y en la esquina de dicha vía con la calle Álvaro Bazán se reservará una subparcela para los 70 hogares de alquiler, compromiso que estará negro sobre blanco en el convenio pero que, eso sí, no aparecerá reflejado en la modificación del PGOU.

Momento del derribo del antiguo convento, en verano de 2023. / ÁNGEL DE CASTRO

En la otra esquina de Isabel la Católica estará la fachada de la residencia sanitaria, que tendrá dos alturas, aunque tendrá detrás otro edificio con siete plantas que dará a la nueva calle entre el paseo y Álvaro Bazán. Y, colindante a ella, se ubicará el geriátrico privado, con siete plantas. Esta residencia tendrá zonas comunes en la parte central de la parcela, justo enfrente de las zonas comunes de los distintos bloques residenciales.

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"Desde el Gobierno municipal hemos trabajado siempre por generar, promover e impulsar todo tipo de vivienda, ya sea pública, asequible o libre, para aumentar al máximo la oferta en un mercado tensionado que genera una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos", ha justificado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.