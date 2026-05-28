Acuerdo para cerrar el ERE de Majorel en Zaragoza con 407 despidos: "Lo hemos firmado por responsabilidad"

El expediente de regulación de empleo (ERE) de Majorel en Zaragoza ya tiene acuerdo. Los sindicatos CCOO y USO han firmado este jueves la propuesta final de la empresa, que contempla 407 despidos en la capital aragonesa y una indemnización de 30 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. El ERE arrancó con una previsión inicial de 422 despidos en Zaragoza dentro de un ajuste global de 769 trabajadores. Finalmente, la cifra se ha reducido en la capital de Aragón 15 personas hasta los 407 afectados.

El acuerdo ha generado una fuerte división sindical. Mientras CCOO y USO han avalado la propuesta, UGT, OSTA y CGT la rechazan duramente y anuncian posibles acciones legales.

Desde CCOO reconocen que el acuerdo deja un sabor amargo entre la plantilla, especialmente entre las trabajadoras con más antigüedad. “No es que lo aceptemos. Hay mucha gente con 15, 16 o 17 años en la empresa. Sabemos que nuestras compañeras no querían el mínimo, querían llevarse un poco más de dinero. Lo hemos firmado pensando en nuestras compañeras”, señalan.

"Firmar un ERE y que haya despidos es un fracaso. Nadie quiere firmarlo, pero, tras analizar la situación y por responsabilidad, lo hemos hecho. El acuerdo se queda corto en cuanto al tope de 12 meses. Sin embargo, teniendo en cuenta el conjunto de las plantillas de Zaragoza y Barcelona, el 70 % del personal queda cubierto sin alcanzar ese límite. Hay que pensar en la mayoría de la plantilla", añaden desde CCOO.

Eso sí, los representantes del sindicato quieren dejar claro que el proceso no termina aquí: "Vamos a seguir trabajando. Estamos hablando con la Administración, con todos los partidos políticos, con la Dirección General de Trabajo en Zaragoza y con diferentes organismos para buscar soluciones para el personal que debe abandonar su puesto. Es necesario que se impliquen, porque hay 407 familias que se han quedado sin trabajo en Zaragoza. Estamos hablando de ofrecer formación, buscar recolocaciones en otras empresas, facilitar procesos de reciclaje profesional, etc. Todo lo que se nos ocurra para ayudar. Necesitamos apoyo y vamos a pedirlo de forma incansable", matizan.

No han firmado

UGT, por su parte, ha decidido no firmar el acuerdo al considerar que “no supone ningún beneficio ni mejora” para la plantilla de Zaragoza. El sindicato asegura que las condiciones pactadas son insuficientes y ya prepara medidas judiciales. “Han empezado a enviar cartas y mañana es el último día”, denuncian. "Vamos a seguir trabajando para ayudar a los trabajadores y vamos a plantear medidas para ver si es posible hacer algo más", añaden.

Desde OSTA cargan contra la empresa por mantener, a su juicio, una negociación “sin voluntad real” de reducir despidos ni mejorar las condiciones económicas. El sindicato denuncia además que muchas de las trabajadoras afectadas tienen contratos parciales, salarios bajos y una larga antigüedad, por lo que el tope de 12 mensualidades perjudica especialmente a la plantilla zaragozana.

CGT también ha mostrado su rechazo frontal al acuerdo y acusa a la empresa de continuar deslocalizando empleo a Colombia. El sindicato sostiene que apenas se han reducido despidos respecto al planteamiento inicial y critica que no se hayan explorado recolocaciones u otras alternativas para salvar puestos de trabajo.

La compañía abonará este viernes las indemnizaciones y comunicará oficialmente qué trabajadores se verán finalmente afectados por el expediente.