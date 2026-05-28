Zaragoza aspira a batir su récord de temperatura en mayo: llegan las primeras noches tropicales de 2026

A pesar de que el verano todavía no ha dado comienzo oficialmente, las altas temperaturas más propias de junio que de mayo, hacen pensar en que Aragón ya se encuentra en una temporada estival adelantada. El año pasado se registró la temperatura récord del mes de mayo en el aeropuerto de Zaragoza, con 37,5 grados, y todo apunta a que este año podría repetirse una situación bastante similar o incluso superarse.

Según los valores previstos de la Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) los valores previstos durante el fin de semana y la próxima semana se moverán sobre esos umbrales con un posible pico, de hasta 39 grados. Una cifra que se encargaría de batir el récord absoluto en el quinto mes del año en Zaragoza.

Alumnos del Tenerías juegan con pistolas de agua para evidenciar el calor en las aulas. / Jaime Galindo

Los modelos meteorológicos no prevén que el calor sofocante levante el pie del acelerador durante este mes de mayo. Tanto en buena parte de España como en las provincias de Aragón los termómetros seguirán marcando cifras muy elevadas.

Rubén del Campo, portavoz de Aemet, señala que en los próximos días “las máximas serán superiores a 34 grados de forma generalizada y también habrá noches tropicales”, en las que no se baja de 20 grados, en amplias zonas. “La situación podría mantenerse al menos hasta mediados de la próxima semana”, añade. También, ha aclarado la causa principal de este calor tempranero y extremo. “El cambio climático provoca episodios de altas temperaturas a lo largo de todo el año con mayor frecuencia e intensidad que en décadas anteriores”, recalca.

Aviso amarillo por altas temperaturas

En la Ribera del Ebro de Zaragoza se esperan máximas de 36 grados, mientras que en las Cinco Villas de Zaragoza se alcanzarán también los 36 grados. Ante esta situación, la Aemet ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas, que permanecerá vigente durante los próximos días. La agencia avanza que, durante la ventana del fin de semana, se podrían alcanzar los 39 y 38 grados respectivamente. Este calor inédito en el mes de mayo se verá agravado por unas madrugadas tórridas con valores que no bajarían de los 22 grados. En consecuencia, el descanso se verá afectado por las altas temperaturas.

El Niño se va, pero antes amenaza con un verano récord de calor / Agencias

Sin ir más lejos, se espera que el día más caluroso de esta semana será el viernes 29 de mayo en Zaragoza capital. Los puntos donde se concentrará más el calor será en paseo de la Independencia, la plaza del Pilar o Parque Grande. Las previsiones apuntan a una máxima de 39 grados y una mínima de 22, cifras que suponen un calor muy por encima de lo habitual para finales de mayo en Aragón.

Estas temperaturas extremas, más propias del verano que de primavera, confirman la tendencia en los últimos años del aumento del calor progresivo en el Valle del Ebro. Por ello, los expertos meteorológicos recomiendan evitar las salidas al exterior entre las 12.00 y las 17.00, así como, hidratarse con frecuencia y prestar atención a los grupos más vulnerables en episodios de calor intenso.

¿Llegará el fresco?

La predicción de la Aemet no es nada halagüeña en Zaragoza y este episodio de calor podría prolongarse durante toda la primera semana de junio. Las máximas no bajarán de los 35 grados en todo el fin de semana y las mínimas seguirán por encima de los 20 grados al menos hasta el domingo. Según varios modelos como el de Eltiempo.es de Mario Picazo, el respiro llegaría a partir del miércoles, pero el calor seguirá siendo intenso ya que las máximas seguirían rondando los 34-33 grados.