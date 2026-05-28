Las entidades vecinales de Zaragoza cargan contra la cesión de suelos públicos: “No se puede meter vivienda con calzador mientras quedan promociones privadas sin hacer”

Cuatro asociaciones de vecinos han tomado la palabra este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Las entidades que representan a los residentes en distritos como Barrio Jesús, Rosales del Canal, Parque Venecia y el Picarral ha lamentado que siguen sin centros educativos, instalaciones deportivas o servicios sanitarios necesarios mientras observan que los suelos reservados para esos equipamientos son cedidos al Gobierno de Aragón para la construcción de nuevos bloques de pisos. “No se puede meter vivienda con calzador mientras quedan promociones privadas sin hacer”, han denunciado.

En concreto, desde la asociación Salvador Allende del Picarral han lamentado que "se quite suelo deportivo para vivienda", así como que en Aceralia se vayan a levantar más de 850 viviendas de las que únicamente 80 serán de protección oficial, lo que "supondrá vivir como en colmenas mientras no hay servicios" como guardería o un centro de salud "ya saturado". La portavoz Ana Lasierra ha incidido en que en las decisiones de la alcaldía "se les olvida que en los barrios vivimos personas y solo nos ofrecen autobuses para ir al centro, cuando lo que queremos es hacer comunidad”.

De un modo similar se ha pronunciado el presidente de la asociación El Vado de Barrio Jesús, Raúl Gascón. “Este debate va sobre la necesidad de equipamientos de nuestros barrios, no estamos en contra de disponer de viviendas para la emancipación de los jóvenes, pero siempre a precios asequibles y en los suelos de los que ya dispone el ayuntamiento”, ha dicho.

Los vecinos de Rosales del Canal han evidenciado que además de vivienda, en el distrito se ven afectados por la falta de equipamientos o de movilidad urbana. “Hemos sentido el maltrato durante años, parece que no sirven las peticiones, ni las reuniones ni el exhorto de la Justicia de Aragón", han lamentado. "Zaragoza florece pero los barrios se marchitan y el distrito sur ha sido muchas veces injustamente maltratado", ha explicado Virginia Remírez.

Desde la asociación de Parque Venecia el portavoz Carlos Malo se ha mostrado convencido de que existe "un problema con la falta de vivienda", pero que eso no debe implicar que las familias "terminen viviendo en barrios sin colegios, zonas infantiles o espacios sanitarios", ha indicado. Además, ha reclamado en el distrito la presencia "de los técnicos que dijeron que en nuestras calles hace falta más vivienda y no servicios públicos”.

Las intervenciones vecinales han estado amparadas por una moción presentada por Zaragoza en Común que ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox. En ella se reclamaba al Gobierno de Aragón y a la ciudad "la paralización inmediata del Programa +Vivienda" en todas las parcelas cedidas con uso dotacional original, hasta elaborar, con participación vecinal, un mapa de déficit de dotaciones por barrio que garantice los equipamientos municipales suficientes para los barrios.

Un segundo apartado pedía elaborar un registro de demandantes de vivienda asequible y social que garantice la igualdad y transparencia en la adjudicación de estas viviendas, así como a garantizar el precio de vivienda asequible durante los 75 años de la concesión demanial.

Por su parte, el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo, ha arremetido contra la intervención de la izquierda al considerar que intenta "confundir" en su reclamación de más servicios públicos. Así, ha contado que se han creado 2.784 viviendas con el programa autonómico a las que se suman las 654 municipales que en dos años sumarán 3.438 viviendas en Zaragoza, frente "a las 86 que sacó adelante el PSOE en doce años o las cero viviendas en el mandato de ZeC".