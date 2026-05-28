Estalla la polémica por las pintadas que le desean la muerte a Natalia Chueca: "Es decepcionante que ZeC no las condene"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "triste y doloroso" que el grupo municipal de ZeC se haya abstenido en una moción del PP en la que se pedía condenar unas pintadas en las que se le deseaba la muerte.

En concreto, se ha referido a las pancartas aparecidas hace unos días en la antigua cárcel de Torrero en la que se decía: "Cuando vengan a desalojar, ojalá te mueras".

Chueca ha tomado la palabra al final del debate de la moción para diferencia que una cosa es diferir del proyecto político y otra "no respetar a las personas", para criticar que como alcaldesa se produzca esta "falta de respeto institucional".

"Tanto odio tienen que no lo condenan", ha preguntado Chueca de forma retórica para añadir que esa actitud de ZeC demuestra "donde empieza el autoritarismo y la degradación de la democracia". Ha agregado: "Por suerte no somos iguales, yo no tendría duda en condenar unas amenazas de muerte porque hay unos básicos que no tendrían que estar en duda en una institución democrática"

La moción

La moción, de cinco apartados, ha prosperado en todos los puntos con el apoyo de PP y Vox que ha presentado un texto transaccional al primer epígrafe; el PSOE ha apoyado algunos, mientras que ZeC se ha abstenido o votado en contra.

El primer apartado condena las amenazas y mensajes de odio aparecidos en la antigua cárcel de Torrero y en otros espacios municipales y patrimoniales de la ciudad, en los que se desea la muerte de la alcaldesa, por atentar directamente contra la dignidad de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

En el segundo, también se condena la okupación ilegal de la antigua cárcel de Torrero, de titularidad municipal, así como la actuación de los movimientos ocupas que promueven, amparan o justifican la ocupación ilegal.

El tercero, que han apoyado todos menos ZeC, respalda el proceso de recuperación de la antigua cárcel de Torrero conforme a la legalidad vigente, con el objetivo de devolverla a su uso legítimo y ponerla al servicio de los vecinos, declarando que ninguna amenaza puede situarse por encima del cumplimiento de la ley y de la protección del patrimonio público municipal.

El cuarto epígrafe reitera el compromiso con el respeto democrático, la protección del patrimonio público y el estricto cumplimiento de la ley, como principios esenciales para la convivencia y para el funcionamiento de las instituciones.

Una de las pintadas aparecidas esta semana en Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El quinto y último punto, votado en contra por PSOE y ZeC, insta al Gobierno de España a adoptar, con carácter urgente, las medidas legislativas necesarias para reforzar la protección frente a la ocupación ilegal de viviendas e inmuebles, tanto de titularidad pública como privada, y en particular a desbloquear y permitir la tramitación parlamentaria de las iniciativas actualmente bloqueadas en el congreso y dirigidas a garantizar el desalojo de los ocupantes ilegales en un plazo máximo de 24 horas, en defensa del derecho a la propiedad, de la seguridad jurídica y del legítimo uso del patrimonio público y privado por parte de sus titulares.

Los grupos

El portavoz adjunto del PP, Alfonso Mendoza, ha recordado que aparecieron puntadas con amenazas a la alcaldesa en la antigua cárcel de Torrero que se extendieron a otros espacios, que además manchan y degradan los equipamientos.

Ha subrayado que la antigua cárcel es municipal y será un centro de convivencia de mayores de Torrero como figura en el programa electoral, aunque algunos "una minoría radical y violenta haya okupado" este equipamiento.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha lamentado que haya amenazas a una alcaldesa y "mujer" para criticar el "feminismo de postal" de algunos grupos que han ido envenenando el lenguaje político con frases como "Sánchez hijo de puta o me gusta la fruta".

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha opinado que las pancartas no fueron afortunadas y sobretodo "no han sido inteligentes porque sirven de victimización" para que la alcaldesa diga que "le da miedo acercarse a Torrero" aprovechando estas pintadas para hacer una "cortina de humo ante otros temas que le perjudican". Ha aseverado que el espacio okupado Kike Mur "nunca ha dado un problema en los once años que lleva okupado".

El concejal de Vox, David Flores, ha expuesto que las pintadas son un acto de intimidación "reprochable e intolerable que merece respuesta penal". El texto de literal de la frase "Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras" no se dirige expresamente a la alcaldesa y su discurso victimista "merece una explicación", ha instado Flores para recordar el trabajo combativo de Vox en contra de la okupación de este equipamiento.

El portavoz adjunto del PSOE, Alfonso Gómez, ha condenado estas pintadas y ha pedido lo mismo para las aparecidas en su día en la sede del PSOE o los carteles con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, colgado boca abajo. También ha criticado que varios concejales del PP hayan retuiteado un fotomontaje de Rodríguez Zapatero con Pilar Alegría y el propio Alfonso Gómez.