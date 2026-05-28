Farmavázquez abre en Madrid su primera tienda fuera de Zaragoza: "Gracias por toda la acogida"

Farmavázquez ya es una realidad en Madrid. La firma aragonesa ha anunciado en sus redes sociales la apertura de su nuevo establecimiento en la capital, situado en el número 51 de la calle Narváez, con el que culmina su expansión fuera de Aragón.

“Farmavázquez Madrid ¡Ya es una realidad!”, ha compartido la compañía en una publicación en Instagram, en la que también ha querido agradecer la acogida recibida en la ciudad. “Gracias por toda la acogida en la gran ciudad. Porque todo es posible gracias a vosotros”, ha señalado la firma, dirigiéndose a sus seguidores.

La apertura supone un nuevo hito en la expansión de Farmavázquez, que hasta ahora contaba con presencia física en Zaragoza, con cuatro establecimientos en la capital, y que en los últimos meses ya había avanzado el progreso de las obras de su nuevo local madrileño. En marzo, la empresa mostró en redes sociales imágenes de la reforma del establecimiento, aunque entonces no había confirmado la dirección exacta ni la fecha de inauguración.

El nuevo local de Farmavázquez en la calle Narváez 51 de Madrid. / INSTAGRAM / FARMAVÁZQUEZ

Qué es Farmavázquez

Con esta tienda, Farmavázquez da el salto a la capital y refuerza su estrategia de crecimiento más allá de Aragón. La compañía nació en Zaragoza, en la calle Miguel Servet, y ha experimentado en los últimos años un importante desarrollo, especialmente a través de la venta online de productos de farmacia y parafarmacia.

Uno de los puntos fuertes de la firma ha sido precisamente su canal digital, con más de 35.000 referencias disponibles y envíos a toda España en plazos de 24 o 48 horas. A ello suma sus establecimientos físicos en Zaragoza, ubicados en calles como Alfonso, Pedro María Ric, Miguel Servet y Fernando el Católico.

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Ahora, con la apertura de su nuevo espacio en la calle Narváez, 51, Farmavázquez inicia una nueva etapa en Madrid y consolida su expansión fuera de la comunidad aragonesa.