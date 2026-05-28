Las obras del Portillo tienen "casi imposible" acabar a tiempo: así está la situación en una de las transformaciones más estratégicas de Zaragoza

Las obras de reurbanización del triángulo del Portillo tienen prácticamente imposible estar concluidas en plazo. Esto es, en enero o febrero de 2027, fecha inicial que se fijó cuando Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) adjudicó la contrata a las empresas Acciona y MLN por 31,7 millones. El Gobierno municipal de Natalia Chueca (el ayuntamiento es una de las tres patas de ZAV junto a la DGA y Adif) ha reconocido este jueves en el pleno, por boca del concejal de Urbanismo y consejero en la sociedad, Víctor Serrano, que es "francamente complicado" solucionar todos los percances que se han ido generando desde que comenzaron los trabajos hace algo más de tres meses.

El más importante, del que ha ido informando puntualmente EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, responde al retraso de Adif en firmar una autorización para el movimiento de tierras en algunas de las parcelas dentro del Portillo que son de su titularidad. Concretamente, la sociedad ferroviaria estatal tardó 13 meses en rubricar ese permiso, lo que ha provocado un primer retraso de seis meses con un sobrecoste asociado que ronda el millón de euros, elevando el coste total actual a cerca de 33 millones. Una situación que se suma a otras vicisitudes que han ido surgiendo, como las complicaciones técnicas en la rotonda de los Zagríes, la más cercana a Goya.

Por partes. En primer lugar, la no autorización de Adif antes mencionada provocó que, durante meses, los operarios no pudiesen acceder a la parte que ocupa la vieja estación del Portillo. Para más inri, tampoco podían trabajar a menos de cinco metros del cajón ferroviario, la parte bajo la que están soterradas las vías del tren. Por otro lado, la rotonda de los Zagríes, que en principio iba a acoger una intervención menor (en ella confluirán las dos grandes avenidas de tres carriles, Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro), va a sufrir un modificado en el proyecto por razones técnicas, lo que va a retrasar la entrega de esa parte.

Javier Río

Circunstancias estas que han desembocado en que haya habido en los últimos días no menos de dos reuniones en el seno de ZAV, en las que el ayuntamiento ha exigido un "plan de choque" para intentar cumplir los plazos, algo que ya se da por descartado. El siguiente paso, por tanto, es minimizar los retrasos, con un nuevo plan de fases que en estos momentos está en discusión.

En ese sentido, Zaragoza Alta Velocidad presentó el pasado 22 de mayo un nuevo cronograma que aún debe ser validado por los técnicos y que establece un plan de fases renovado. La intención principal del mismo pasa por poder tener concluidas algunas partes de la obra, especialmente las referidas a las dos avenidas y al parque central, para el primer cuatrimestre de 2027, antes de las elecciones municipales. Un estreno que llegaría sin tener todo el ámbito concluido, seguramente con obras en curso en la compleja rotonda de los Zagríes.

El debate político

Ha sido el propio Partido Popular el que ha presentado una moción este jueves, en la que instaba al pleno a "lamentar" el retraso de Adif en la autorización de las obras del Portillo y, de paso, exigir a ZAV que recupere algunas actuaciones que eliminó de sus compromisos con la crisis económica. Especialmente, dos: la conclusión del túnel carretero de la A-68, para el que falta un remate que costará no menos de 24 millones de euros; y la tercera fase de la avenida Navarra, tras asumir las dos primeras las arcas municipales.

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Horacio Royo (PSOE) y Víctor Serrano, concejales y consejeros de ZAV, este jueves antes del pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza. / Jaime Galindo

"Es casi imposible recuperar el tiempo perdido", ha admitido Serrano, que ha subrayado que en el consistorio están "muy preocupados" con el desarrollo de la obra. El PSOE, que ha votado en contra de la moción (ZeC se ha abstenido y Vox ha votado a favor), ha reseñado que se trata de unos trabajos que tienen una "sensibilidad y complejidad técnica especial al estar sobre sistemas ferroviarios críticos".