La oposición, en bloque contra la Ciudad del Cine de Zaragoza tras la adjudicación directa a San Valero: "La gestión es bochornosa"

La transformación de las antiguas naves de Giesa en Distrito 7, la Ciudad del Cine de Zaragoza, sigue acumulando polémicas en el salón de plenos del ayuntamiento. Esta vez, a raíz de una moción que presentó el PSOE hace unos días en las que pedía al Gobierno de Natalia Chueca "desistir" del proyecto y "retomar el diálogo con los vecinos de Las Fuentes" para darle otro uso. Con todo, el sentido de la misma ha cambiado sustancialmente tras el anuncio de este mismo miércoles, en el que se conoció la adjudicación directa (sin concurso) de la rama formativa, por 30 años, al grupo San Valero, que trasladará ahí la parte audiovisual del CPA Salduie, en modalidad concertada.

Una decisión que, sumada a la adjudicación directa de los platós a la multinacional mexicana EFD Estudios (la única que se presentó al concurso, aunque lo hizo fuera de plazo pese a que la licitación ya se había ampliado diez días), ha provocado un rechazo en bloque al proyecto o, al menos, a su devenir, por parte de todos los grupos de la oposición, desde el PSOE hasta Vox pasando por ZeC.

La única excepción ha sido Marisa Gaspar, la concejala tránsfuga de la ultraderecha que se ha abstenido para "no dar un portazo", en un parecer polémico tras llegar a bromear con que es "obediente" si la alcaldesa le pide que se abstenga. De hecho, Chueca ha tenido que hacer uso de su voto de calidad para desempatar la votación de algunas partes de la moción, que hubiesen prosperado si Gaspar hubiese votado a favor, como sí han hecho los socialistas, ZeC y Vox.

Pablo Ibáñez

El edil socialista Horacio Royo ha calificado Distrito 7 como un "proyecto fracasado, sin el más mínimo estudio previo". "Han tirado 20 millones para dárselo a un negocio privado, y si no llega a concertarlo Azcón, ni el grupo San Valero hubiese querido ir", ha criticado, para después anticipar: "No vamos a cejar hasta parar este proyecto. Si no rectifican, me temo que lo dirimirán los tribunales".

Choque entre socios

Mucho más sorprendente ha sido la intervención de Eva Torres, portavoz de Vox y socia prioritaria del Gobierno municipal del PP. De hecho, apoyó los presupuestos en los que se recogían las partidas para Giesa. En cambio, los últimos acontecimientos le han hecho adoptar una postura de confrontación. "La gestión es bochornosa e inaceptable. ¿También van a adjudicar la restauración a dedo? La realidad es que no han recibido ni una sola oferta en plazo", ha aseverado, en referencia al contrato para gestionar la cafetería del complejo, que quedó desierto.

Una crítica contundente que no ha sido bien recibida por el PP, con el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, asegurando que la ciudad del cine de Giesa "va a ser un éxito y lo será sin su apoyo". "Y no será por mala fe, sino por incapacidad", le ha espetado el edil popular, muy crítico del mismo modo con la izquierda por su postura contraria al proyecto.

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Por último, Elena Tomás (ZeC) ha acusado al Gobierno municipal de "mentir". "El señor Calvo, que ya no está (exportavoz de Vox), y yo dijimos por activa y por pasiva que esto se lo iba a quedar San Valero. Y en el expediente consta que llevan hablando con ellos desde noviembre de 2025", ha sentenciado. Un apunte, este último, que también ha sido afeado por la portavoz de Vox.