La oposición carga por la "censura cultural" y la "gestión negligente" tras el fin del proyecto Etopia en Zaragoza

La extinción de un proyecto cultural como Etopia, que ha supuesto una referencia internacional en Zaragoza, deja por el camino un duro proceso concursal, un grupo de trabajadores sin cobrar sus nóminas y un agrio debate sobre el modelo de ciudad. Así se ha constatado este jueves en el pleno del ayuntamiento de la capital aragonesa, en el que el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha expresado que la situación nace de "la letra pequeña" del pacto de la alcaldesa Natalia Chueca con Vox. "Ha asumido una censura cultural por la que se ha cargado todos los proyectos de la ciudad, pues lo único que ustedes han visto han sido nidos de rojos a exterminar", ha lamentado.

El concejal ha recordado que Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZCC) fue una entidad potenciada por el propio consistorio que tenía un éxito que trascendía lo puramente local, como un modelo único de innovación con proyectos pioneros que han sido referencia para toda España. Así, ha acusado al equipo de gobierno de ser "unos liquidadores al estilo Milei" al dejar caer una iniciativa que "no es cierto que no fuera inviable" al argumentar que "había captado 1,3 millones de euros".

También ha recordado que la "censura cultural" va aparejada de "un claro maltrato a los trabajadores", una situación en la que ha incidido el portavoz de CCOO, Raúl Cabeza, en su intervención en el pleno. Ha argumentado que se ha dejado todo un equipo que ha estado representado a la ciudad en foros nacionales e internacionales sin cobrar durante tres meses. "Detrás de este proyecto hay personas y hay vidas, y por ahora ni siquiera han podido solicitar la prestación por desempleo porque el proceso no se ha gestionado correctamente", ha dicho.

A pesar de que la moción de ZeC que reclama responsabilidades por el proceso no ha salido adelante, Domínguez ha insistido en que se ha producido "una gestión negligente de la extinción de la sociedad". Así, ha explicado que desde que se decidió acabar con la misma se abandonaron proyectos comprometidos con la Unión Europea, se renunció al cobro de partidas comprometidas y se dejó más de un año la fundación sin gerente. "La fundación no estaba en ruina, ustedes la han llevado a la ruina", ha zanjado.

"La fundación no estaba en ruina, ustedes la han llevado a la ruina", zanja Domínguez

Por su parte, el concejal de Economía, Carlos Gimeno, en una intervención de perfil ideológico, ha relatado que los patronos de las empresas privadas se fueron de la fundación porque no quieren "poner el dinero al servicio de los chiringuitos de la izquierda", al afirmar que no han dejado "empresa por colonizar". De hecho ha señalado que en la fundación extinta colocaron a un gerente (Daniel Sarasa) que ahora está de jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Aragón, y que ha considerado ligado a un sanchismo "que ayer fue a Roma a recibir la bendición del Papa y se fue con la extrema unción".

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha recordado que era una fundación privada que tenía pérdidas, el Ayuntamiento daba 250.000 euros a fondo perdido y "no han dejado nada de legado". Ha defendido sustituir proyectos subvencionados por innovadores y adaptados a los nuevos tiempos.

El concejal del PSOE, Guillermo Ortiz, ha criticado la quiebra y ha calificado la actuación del PP equiparándola a la de un "abusón" de patio de colegio. "Los servicios públicos no están hechos para hacer negocio necesariamente", ha recordado al señalar que el desmantelamiento de Etopia "fue solo el inicio de la paliza de muerte que le están dando a la identidad de Zaragoza". Por ese motivo ha ironizado que teme que la autopsia al cadáver de la ciudad "se acabe haciendo en un hospital privado".

En su respuesta, Domínguez ha dicho que el concejal "cada vez tiene menos filtros" y que por eso se retrata. Además, ha recordado que el cuestionado gerente de la fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento fue nombrado por la exconcejal, Carmen Herrarte. "Han hablado de chiringuitos cuando han sido proyectos que han dado prestigio a la ciudad, cuando estamos hablando de personas que han trabajado por Zaragoza y que la han colocado en el mapa cultura y la tecnología", ha resumido.