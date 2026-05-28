La plaza del Pilar será "más humana" y con más zonas verdes: Zaragoza avanza en la reforma del salón de la ciudad

La plaza del Pilar de Zaragoza, uno de los centros sociales y culturales de la capital, se someterá en los próximos meses a un intenso proceso de reforma. Además, los trabajos supondrán un cambio significativo en su actual concepción, pues con las obras que este miércoles se anuncian en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) se ganará en zonas verdes para convertir el espacio en un lugar "más humano", según indican fuentes municipales. El plan contempla la creación de nuevas pérgolas y alcorques con un presupuesto de 372.061 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Con esta inclusión de zonas verdes y espacios florales, siguiendo el modelo de los grandes maceteros con bancos que se colocaron en la época de Luisa Fernanda Rudi, la gran explanada dura que ya fue profundamente remodelada hace 35 años, ganará en comodidad para los vecinos y paseantes. Al menos esa es la intención del consistorio que acompañará estos cambios un proyecto de obras específico para la reforma de la fuente de Goya y una renovación de la fuente de la Hispanidad.

La plaza del Pilar en los últimos años ha sido sometida a varios cambios para lograr una reordenación integral de su espacio público mediante la eliminación de barreras visuales y arquitectónicas. En este sentido destaca la ya ejecutada demolición del Cubo de la oficina de Turismo y la futura sustitución del edificio cilíndrico del aparcamiento por una estructura más liviana.

La plaza del Pilar se someterá en los próximos meses a una nueva ordenación urbanística. / Jaime Galindo

Ahora, con un presupuesto de 564.033 euros y un plazo de ejecución de cinco meses se va a proceder a la reforma de la emblemática fuente de Goya, deteriorada por el desgaste y graves filtraciones. Según se ha publicado el proyecto prevé demoler sus actuales láminas de agua para crear unas más reducidas, disminuir la altura del paramento de mármol que cierra los vasos en la calle Don Jaime y modificar su iluminación.

Asimismo, se reubicará el cenotafio de Goya en el futuro Centro Goya para garantizar su conservación y se modificará la distribución de las esculturas de las majas y los majos con el fin de hacer el monumento más accesible a los ciudadanos y viandantes. En todo caso, en los próximos días se expondrá el proyecto a información pública en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Zaragoza, momento en el que se podrán realizar las alegaciones pertinentes.

En la actualidad los vasos de agua se encuentran vacíos y protegidos por vallas de obra debido a la peligrosidad para los peatones del monumento diseñado en 1992 por el arquitecto Ricardo Usón, basándose en la distribución anterior de los elementos escultóricos de la anterior plaza del Pilar.

Renovación de la iluminación

Por su lado, la reforma de la fuente de la Hispanidad tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. La intención del consistorio es eliminar el actual relieve de Sudamérica en el suelo de la plaza para devolver la rasante a toda la explanada. La intención es mantener el perfil del continente y ocupar el interior con diferentes chorros de agua de cariz ornamental. Esto implicará también cambios en el diseño en la iluminación. El presupuesto contemplado para esta actuación es de 497.179,77 euros y como en el resto de intervenciones se espera que los trabajos comiencen después de las fiestas del Pilar.

En total, la reforma de las dos fuentes y los trabajos de naturalización en las futuras pérgolas y alcorques de la plaza, tienen un presupuesto de casi un millón y medio de euros que transformarán el llamado salón de la ciudad en un espacio más acogedor y amable para los visitantes.

Todos los proyectos se encuentran actualmente en trámite de información pública por un plazo de quince días para que se puedan consultar los detalles en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Zaragoza y presentar las alegaciones correspondientes.

La actual plaza del Pilar se inauguró el 8 de mayo de 1991. En una entrevista reciente publicada por este diario su arquitecto reconocía que en todo este tiempo se había convertido en un espacio "que ha funcionado muy bien" y que es atractivo para el visitante y para el ciudadano. En todo caso reconocía "un cierto declive en los últimos tiempos porque se está dando un abuso del espacio para según qué cosas y un cierto maltrato a los elementos" que ahora van a ser transformados de forma profunda.