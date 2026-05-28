PP y Vox sacan adelante una modificación urbanística que legalizaría la situación de La Torre Outlet de Zaragoza

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado el visto bueno definitivo este jueves a una modificación aislada del planeamiento urbano de la ciudad que, de facto, regularizaría la situación de La Torre Outlet, centro comercial con varias sentencias judiciales en contra, la última hace algo más de un año. Lo ha hecho con los votos del Gobierno municipal del PP y de sus socios prioritarios, Vox, además de la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, que ha votado sí pese a que previamente había votado también favorablemente a la propuesta del PSOE de retirar el expediente.

Un documento que permitirá ampliar los usos permitidos en las zonas H (productivas, industriales), es decir, en los polígonos que se han transformado, como sucede en los suelos de Pikolín, donde está La Torre Outlet. Ahora, esas zonas permitirán los usos comerciales, una de las cuestiones que llevaron a la Justicia a tumbar los intentos anteriores de legalizar el complejo de la carretera de Logroño. Varias entidades vecinales, sociales y grupos políticos ya han anticipado que recurrirán una vez más esta modificación del PGOU.

El debate ha empezado tenso, arrastrando una declaración institucional previa contra la corrupción por los casos que sacuden al PSOE en los últimos días. El grupo socialista ha pedido retirar el expediente del orden del día por su "debilidad jurídica", algo que apoyaron tanto Zaragoza en Común como la concejala no adscrita, la tránsfuga de Vox, Marisa Gaspar. Sin embargo, la mayoría que forman en el salón de plenos el PP y Vox permitió su debate y posterior votación.

La alcaldesa Natalia Chueca y Víctor Serrano, este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. / Jaime Galindo

El principal reproche del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, al PSOE ha sido a raíz de la votación primigenia para modificar el plan y autorizar la construcción de La Torre Outlet, que salió adelante cuando gobernaba ZeC gracias a los votos favorables de los propios socialistas, que se aliaron con PP y Ciudadanos para permitir dicha modificación. El edil de ZeC, Suso Domínguez, ha calificado por ello este debate como "un nuevo intento del PP para sortear la legalidad". "Es un intento de modificación a la carta para intentar legalizar La Torre Outlet", ha recriminado.

Reproches más allá del fondo del asunto

Domínguez ha asegurado que la modificación del PGOU "no tiene informes técnicos sobre movilidad, medioambiente o afecciones al comercio" y que traerá "consecuencias colaterales aún más gordas, porque hay zonas adyacentes al centro comercial que pueden beneficiarse".

Ros Cihuelo (PSOE) ha definido el expediente como una "chapuza", en una intervención que, en respuesta a Serrano, ha traspasado el fondo del asunto y se ha terminado hablando entre ambos tanto de los casos de corrupción que se investigan en el PSOE como de los que ahora se juzgan sobre el PP, como la Púnica o la Kitchen. "Si este expediente les ofrece dudas por su legalidad, vayan a los tribunales, porque además es su obligación", ha retado Serrano a Cihuelo.

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Mientras, Vox ha defendido su apoyo a la modificación del PGOU porque supone "adaptar la realidad de los polígonos industriales al siglo XXI, con independencia de que pudiese afectar o no a La Torre Outlet". El concejal Armando Martínez ha asegurado que su formación "siempre estará de lado del pequeño comercio", y ha reconocido que el impulso al centro comercial no fue en liza con el "interés de la gente", pero ahora "hay cientos de familias que dependen de él".