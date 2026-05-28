El proyecto 'Living Romareda', al detalle: el suelo del antiguo convento junto al estadio estará transformado por completo en 2030

Es una de las manzanas más codiciadas, sino la que más, del entorno del estadio de La Romareda y, tras varios años de debate, el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca dará salida a los suelos del antiguo convento de Jerusalén, derribado hace tres años. El Ayuntamiento de Zaragoza recalificará los suelos para permitir la construcción de 220 viviendas libres, dos equipamientos privados y una nueva calle, en una transformación urbana que tiene como fecha estimada de finalización el próximo 2030, en una operación que repercutirá 22 millones de euros a las arcas municipales.

Es decir, cuatro años para dar salida a este solar que ocupa casi cerca de una hectárea en una de las zonas más exclusivas de la capital aragonesa. Según ha podido saber este diario, la intención es poner en marcha el proyecto lo antes posible y que las grúas ya estén trabajando en 2028 en las distintas vertientes del plan que ha sido bautizado como Living Romareda.

En la parte residencial, se construirá una torre de 15 plantas y otros dos edificios de 12 y 7, respectivamente. En este último se ubicarán las viviendas de alquiler de larga duración, en torno a un tercio de las 220 (unas 70), que están pensadas especialmente para personal sanitario, empleados mir, etc. Gente que, por su perfil profesional, encaja con esos plazos.

Usos del solar: las 220 viviendas se distribuyen entre los recuadros gris y verde (en este, las de alquiler); el azul sería para el geriátrico; y el naranja, la residencia sanitaria. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Mientras, los propietarios, la family office Bancalé, todavía no ha cerrado un acuerdo con ningún operador para la residencia de mayores, aunque hay varios de primer nivel interesados en un geriátrico que será privado y que contará con entre 120 y 150 plazas.

La residencia sanitaria, sin definir

A su vez, hay contemplada una residencia sanitaria, con coliving pensado para familiares de pacientes de larga duración, aunque esta pata del proyecto no está confirmada al 100%. En ese sentido, fuentes solventes subrayan que se decidirá en base a la situación del mercado y, sobre todo, de forma complementaria a los usos terciarios que tenga el Ibercaja Romareda, cuya inauguración está prevista para 2027.

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Y es que todas las partes coinciden en la oportunidad que representa este solar, que los Bancalé adquirieron en 2019, por distintas variables. Primero, y de ahí su orientación "sanitaria", su cercanía con el Servet, el Clínico y el Hospital Militar. Pero es en la parte residencial donde está la parte más rentable, ya que se trata de una de las pastillas mejor ubicadas de la ciudad, junto al nuevo estadio, los citados hospitales, multitud de colegios y a apenas unos metros del tranvía.