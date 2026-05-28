Zaragoza pedirá a la Cámara de Cuentas una auditoría "sin restricciones" del nuevo estadio de La Romareda

"Se lo vendieron a Zaragoza un sueño y han construido un castillo de naipes que cuando falla una carta se desploma todo". Así ha definido a portavoz de Zaragoza en Común (ZeC), Elena Tomás, el proceso de construcción del nuevo estadio del Real Zaragoza. Un proceso que ha calificado como "el mayor engaño económico que ha vivido la ciudad en décadas".

El grupo municipal ha presentado una moción para reclamar que en el plazo máximo de dos meses se contrate "una auditoría externa" sobre el gasto del proyecto de la Nueva Romareda, se exija al Real Zaragoza el cumplimiento de sus obligaciones de pago y se cree un grupo de trabajo con presencia de todos los grupos municipales. Finalmente, para sumar los votos se ha aprobado la redacción planteada por Vox en la que se encargan estas tareas a la propia Cámara de Cuentas.

De hecho, Tomás ha recordado que el pasado 11 de mayo se publicó un informe de este organismo "en el que se confirman, punto por punto, las reiteradas advertencias respecto a la opacidad, la mala gestión y el incremento descontrolado del coste del proyecto del nuevo estadio".

Así, la concejala ha explicado que el documento revela que ya se han gastado "cerca de 180 millones de euros sin que exista una cifra total consolidada, toda vez que ni siquiera la Cámara de Cuentas ha podido acceder a toda la información". En su intervención también ha evidenciado que el socio privado, el Real Zaragoza S.A.D., "no ha realizado sus aportaciones en tiempo y forma", mientras que las administraciones públicas (Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón) han tenido que duplicar su participación, elevando su porcentaje y reduciendo el del club del 33% al 25%.

"En consecuencia, son las arcas municipales y autonómicas –esto es, los impuestos de los zaragozanos– las que están cubriendo los impagos de los socios privados", ha lamentado. Para Zaragoza en Común, la Cámara de Cuentas advierte, además, que esta "sangría continuará al menos hasta 2027", al desconocerse los costes reales pendientes y los gastos que los socios públicos están asumiendo directamente sin reflejarlos en la contabilidad de la sociedad. "No hablamos de una desviación ni de un error de cálculo, lo que vemos es que han engañado ustedes a la ciudadanía", ha afirmado Tomás en un momento en el que ha indicado que no existen pruebas de que el club sea capaz de hacer frente a los gastos que se les viene encima. "Han firmado un negocio de auténtica mierda", ha incidido.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar ha indicado que la ciudad necesita "claridad" por lo que ha reclamado "un ejercido extraordinario" en este sentido. "Si las cosas se han hecho correctamente no habría que tener ningún temor a una auditoría", ha expresado.

Para la portavoz de Vox, Eva Torres, la situación también es delicada, aunque ha explicado que en el momento al que hace referencia el informe de la Cámara de Cuentas su grupo municipal no pertenecía al consejo de administración de la sociedad Nueva Romareda. "La ciudadanía tiene derecho a conocer toda la información", ha señalado y ha recordado que los acuerdos con la parte privada "están para cumplirse". En todo caso, la concejal ultra ha considerado que debe ser la propia Cámara de Cuentas la que haga el trabajo de fiscalización.

La socialista Lola Ranera ha recordado que el pleno se ha esforzado en buscar "la máxima transparencia" para analizar "la inversión más importante" en la ciudad después de la Expo y el tranvía, recordando que no puede haber "ni un ápice de opacidad".

Por su parte, el concejal Víctor Serrano ha tratado de reconducir el debate indicando que la Cámara de Cuentas habla de una situación "correcta" en los primeros meses de funcionamiento de la sociedad y ha reprochado a los concejales de la oposición que buscan "sacar tajada política de la situación de tristeza que vivimos por la situación por el Real Zaragoza". En su opinión la izquierda busca "revolver" a pesar de que ya existen dos auditorías que se harán públicas el próximo 10 de junio cuando se aprueben en la junta general que marca la legislación.

Esta interpretación ha sido rechazada rotundamente por la concejala de ZeC. "No buscamos sacar tajada, lo único que sacamos es que la gente nos insulte por las redes sociales por querer transparencia en esto, no ganamos ningún voto", ha indicado. "Lo que nos preocupa es el dinero de los zaragozanos, queremos que se sepa lo que está pasando", ha insistido.