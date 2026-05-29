Abre un nuevo bar de copas en una de las zonas con más ocio de Zaragoza: 2x1 en consumiciones y ubicación exacta

El ocio nocturno es uno de los principales atractivos para los jóvenes y estudiantes de Zaragoza. Más allá de locales esparcidos por todos los barrios de la capital aragonesa, hay zonas y espacios con mucha vida cuando cae el sol: el Casco Antiguo, la City de la plaza San Francisco o la Zona, un conjunto de calles en los alrededores de la avenida Cesáreo Alierta y el Camino de Las Torres. Precisamente esta última va a ampliar su plantilla de discotecas y bares donde tomar algo hoy, con una nueva inauguración en su calle más conocida.

Se trata de Rojo Club, que ya desde hace algo más de una semana anunciò su llegada a la calle Francisco Vitoria, donde más concentración de negocios de este estilo hay en La Zona. De la mano de los dueños de InBlue han conseguido tener todo listo para que hoy mismo sea su apertura y los usuarios más frecuentes de estas discotecas hallen otra opción donde pasar la noche, con un horario que va desde las 23.00 hasta las 4.30 horas.

Cartel promocional de la nueva apertura en Zaragoza hoy: Rojo Club / Four Venues

Según han mostrado en su vídeo promocional, Rojo Club va a estar prácticamente pegado pared con pared con el anterior bar de copas mencionado, al ser un establecmiento vacío que llevaba inactivo y sin dueño durante bastante tiempo. Pero esa época se acabó, House Move Club van a abrir este viernes para apretar un poco más y atraer tráfico de clientes y masa juvenil hacia sus dos negocios en Francisco Vitoria (número 23 de la calle).

Oferta inaugural de copas

"Make La Zona great again", esa ha sido una parodia de la famosa frase del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el que Rojo Club se ha promocionado en redes sociales y ha captado la atención de cientos de seguidores de Instagram.

Pese a que aún falta pulir los últimos detalles de su interior, desde la organización prometen que estará todo "perfecto" para el día de hoy, que contará con una oferta promocional de consumiciones esta primera noche: 2x1 en copas hasta las 1.00 horas, algo bastante común y practicable por muchas discotecas de la ciudad, que oscilará entre los siete y los ocho euros si se basan en precios de diferentes locales zaragozanos.

La entrada para esta noche es completamente gratis y se puede adquirir a través de la página de entradas Four Venues. Además, para poder entrar deberás tener al menos 19 años e ir vestido con un dresscode "arreglado", algo usual también en gran parte de las discotecas.

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Entre otros de estos establecimientos se pueden mencionar Jarana o Tal y Cual, siempre activos en La Zona. Esto en sus calles más tiradas al interior, porque en Cesáreo Alierta es donde más tráfico se puede dar, con las terrazas de Bokatines, Fox, La Belle Époque, Maremoto o Paparazzi. Con esta nueva apertura en Francisco Vitoria, se dará un plus a la vida de estas calles, unos rincones del centro de Zaragoza que buscan comerse terreno de otros gigantes de la ciudad.