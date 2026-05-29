Cierra por jubilación un emblemático comercio de barrio en Zaragoza tras 45 años: "Gracias por acompañarnos durante este tiempo"

El comercio tradicional de Zaragoza atraviesa un momento de transformación, marcado por el cierre de negocios de toda la vida y la apertura de nuevos locales. La irrupción de las grandes superficies y del comercio online ha cambiado el panorama comercial en muchos barrios de la ciudad, donde todavía resisten establecimientos históricos, aunque la falta de relevo generacional lleva a muchos propietarios a echar la persiana.

Sin ir más lejos, un comercio de barrio dedicado a la moda ha anunciado su adiós definitivo por jubilación en la capital aragonesa después de 45 años de actividad. La responsable del establecimiento ha comunicado la decisión a través de sus redes sociales, donde ha explicado que ha llegado el momento de "cerrar una etapa muy especial" y despedirse de las clientas que la han acompañado durante todo este tiempo.

Black Moda Zaragoza lleva más de cuatro décadas acompañando a los vecinos del barrio de Las Fuentes desde su local situado en la calle Leopoldo Romeo 20, en un emblemático chaflán con la calle Doctor Iranzo, convertido en un símbolo del comercio de toda la vida, a la espera de que se traspase y un nuevo proyecto tome las riendas del negocio.

Liquidación final con descuentos especiales

Con motivo del cierre, esta boutique de moda para mujer ha puesto en marcha una liquidación final con descuentos especiales en todas sus prendas y colecciones. Según ha detallado el comercio, las clientas podrán encontrar moda “elegante, actual y de calidad”, manteniendo la atención cercana que ha caracterizado al establecimiento durante todos estos años.

“Es una oportunidad única para llevaros esas prendas especiales al mejor precio”, asegura el comercio, que siempre ha apostado por el sector textil nacional y la ropa con estilo propio. Además, señala que esta liquidación servirá para despedirse personalmente de tantas clientas que han formado parte de su historia.

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Por todo ello, aseguran que "esta no es una temporada cualquiera, sino una despedida en la que seguimos fieles a lo que siempre nos ha definido", y aprovechan para expresar su agradecimiento a sus clientas: “Gracias por acompañarnos durante tantos años”, concluye el mensaje. De esta forma, Black Moda Zaragoza pone fin a una trayectoria marcada por la cercanía, el trato personal y la fidelidad, valores que siempre han caracterizado al comercio de proximidad.