Gastrogarnacha se extiende por todos los barrios de Zaragoza y ofrece tapas y menús hasta el 7 de junio

La segunda edición de Gastrogarnacha comienza este viernes, 29 de mayo, y hasta el 7 de junio ofrecerá en 26 establecimientos de todos los distritos de Zaragoza tapas y menús maridados con esta variedad de uva característica de Aragón y que se cultiva en las tres Denominaciones de Origen (D.O.) de la provincia de Zaragoza, que son Cariñena, Campo de Borja y Calatayud.

Con esta iniciativa se amplían las posibilidades de degustar este vino que tiene como principal escenario la Feria Internacional de la Garnacha y la gastronomía Sostenible, en el parque de Macanaz que comienza el 4 de junio se prolongará hasta el domingo día 7. El la primera edición, celebrada el año pasado, atrajo a 40.000 visitantes.

La cita reunirá vino, gastronomía, música, cultura y actividades vinculadas al proyecto Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, con el objetivo de consolidar a la ciudad como destino enogastronómico de referencia.

La presentación de Gastrogarnacha ha tenido lugar en un conocido establecimiento del Casco Histórico de Zaragoza con la asistencia de la concejala municipal de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el presidente de Horeca Restaurantes de Zaragoza y Provincia, José María Lasheras; y el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José María Marteles.

Aliados

Sara Fernández ha trasladado su agradecimiento a ambas entidades de hostelería por emprender, una vez más, una iniciativa gastronómica de la mano del sector, que son "aliados imprescindibles en todas las políticas y estrategias del Ayuntamiento de Zaragoza que tienen que ver con la hostelería, con la gastronomía, el turismo, y en esta ocasión en torno a Gastrogarnacha".

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernández ha comentado que con motivo de la celebración el próximo fin de semana de la Feria Internacional de la Garnacha y de la Gastronomía Sostenible se vuelve a editar Gastrogarnacha para extenderla al conjunto de la ciudad con la adhesión de más 20 establecimientos asociados.

"Es una apuesta de ciudad, más allá obviamente de la Feria Internacional en el parque de Macanaz porque queremos promover la garnacha en todos nuestros establecimientos y Cafés y Bares, junto a Horeca son los aliados perfectos, porque a lo largo de todo el año ellos son los mejores embajadores de nuestra gastronomía y en este caso de nuestra garnacha", ha expresado Sara Fernández.

"Los clientes --ha añadido Fernández-- se tienen que acostumbrar a poder disfrutar de nuestros mejores vinos en nuestros grandes establecimientos". Ha destacado que esta iniciativa permite que la garnacha llegue a distintos espacios de la capital, "dinamizando la actividad hostelera y ofreciendo al público una forma cercana y accesible de disfrutar del vino y la gastronomía local".

Destino de referencia

La ciudad cuenta con una ubicación estratégica, excelentes conexiones con Madrid y Barcelona, una histórica oferta patrimonial y cultural y un territorio vitivinícola de referencia en torno a la garnacha, con las D.O.

En este contexto, Zaragoza organizará este año tres grandes actividades vinculadas a estas denominaciones, que son la Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible, los Encuentros de Excelencia e Inspiración y Gastrogarnacha.

Son tres propuestas complementarias que permitirán vivir la garnacha desde diferentes perspectivas, como producto, como experiencia turística, como elemento de identidad territorial y como motor de innovación, ha indicado Sara Fernández.

Mayor demanda

El presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José María Marteles, ha informado de que la garnacha es una variedad que se quiere potencial no solo en el ámbito local, sino también nacional y en este caso de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza para crear un evento junto con los restaurantes para difundir esta variedad aragonesa entre los ciudadanos.

Los establecimientos adheridos ofrecerán una tapa acompañada por una copa de garnacha en sus variedades de tinto y rosado y esto al precio de 5,50 euros. El año pasado fue un éxito y ha confiado en que junto al Festival Internacional de la Garnacha en el parque de Macanaz los ciudadanos se animen a probar este caldo y se generen nuevos consumidores que descubran esta variedad de uva en la provincia de Zaragoza.

Marteles ha asegurado que cada año se suman más establecimientos de todo tipo y se ha declarado partidario de "seguir potenciando la garnacha, porque está de moda y se la van a llevar hasta los chinos", ha aventurado. Con esta iniciativa se consigue que los establecimientos "interioricen", que tienen que ofrecer la garnacha y los vinos locales, "porque es muy importante la oferta que hace el sumiller, el metre o el camarero al ofrecer estos vinos al cliente".

Por otro lado, ha agregado, las propias bodegas han comprobado que desde la creación de esta iniciativa de promoción los clientes ya conocen esta uva y piden más este tipo de vinos en los establecimientos. "Ya es un reclamo", ha subrayado.

Restaurantes

El presidente de Horeca Restaurantes de Zaragoza y Provincia, José María Lasheras, ha comentado que los establecimientos que participan en esta iniciativa ofrecerán menús al precio de 25, 40 y 55 euros para que se adapte a todos los bolsillos.

"Hay mucha oferta y mucha variedad y lo importante es que se consolide el evento" ha instado Lasheras para observar que la garnacha, "que es la uva de referencia de Zaragoza y la primera que se cultivó, va a más" y ha avanzado que seguirán potenciándola. Al respecto, ha señalado que la garnacha es muy conocida en Aragón, pero no era tan conocido que la provincia de Zaragoza "es pionera en el cultivo de esta variedad".

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Lasheras ha elogiado el esfuerzo y apuesta de las tres Denominaciones de Origen de la provincia zaragozana por la garnacha y el público, "cada vez la conoce más", y es "importante" para difundir este producto tan característico y cuya demanda crece de forma constante.