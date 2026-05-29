La huelga de limpieza se deja notar en las empresas de Zaragoza: “Hay una solución sencilla, pero es más fácil intentar vulnerar el derecho de los trabajadores”

Los efectos de la huelga de limpieza de edificios y locales de Zaragoza han llegado a algunas de las principales empresas de Zaragoza. Mientras la negociación sigue completamente parada, las consecuencias empiezan a notarse especialmente en el sector industrial y en grandes compañías de la provincia. Los sindicatos aseguran que empresas como Stellantis, BSH, Plataforma Europa de Inditex o Caladero Profand ya están sufriendo incidencias derivadas de la falta de limpieza. En este sentido, apuntan que estas compañías pueden presionar a las empresas con las que tienen contratados sus servicios de limpieza para que a su vez obliguen a la patronal a sentarse a negociar. Sin embargo, denuncian que la solución parece pasar por otro tipo de medidas.

La protesta, convocada de forma indefinida por los sindicatos OSTA, CCOO y UGT ante el bloqueo de la negociación del convenio del sector, suma ya varios días con un seguimiento “mayoritario”, según las organizaciones sindicales.

Más de 10.000 trabajadoras y trabajadores de la limpieza de edificios y locales están llamados a una movilización que este jueves ha vuelto a trasladarse a la calle. El acto principal se ha celebrado frente al Edificio Pignatelli, aunque antes un grupo de manifestantes se ha concentrado de manera improvisada en la plaza Paraíso, coincidiendo con la presencia de la alcaldesa Natalia Chueca en los actos del 150 aniversario de Ibercaja.

Desde CCOO del Hábitat Aragón explican que el impacto es especialmente visible en aquellas empresas privadas e industriales donde no existen servicios mínimos y la plantilla de limpieza está secundando la huelga “prácticamente al cien por cien”.

En el caso de BSH, según los sindicatos, ya se estudian medidas como un posible ERTE por las dificultades generadas en las plantas. En Stellantis, los problemas comienzan a aparecer en zonas sensibles como las cabinas de pintura, donde la limpieza es fundamental para mantener la producción. “De momento se están haciendo pequeñas tareas, pero si no se limpian determinadas áreas podría llegar a pararse alguna línea”, apuntan.

También empiezan a aparecer los primeros efectos en otras instalaciones como Plataforma Europa de Inditex o Caladero Profand, aunque los representantes sindicales creen que el verdadero impacto se verá con más claridad en los próximos días. En industrias alimentarias como Caladero, advierten, la limpieza es clave para cumplir los protocolos sanitarios.

Los sindicatos denuncian además posibles intentos de sustituir a trabajadores en huelga con personal propio o con otras subcontratas, algo que consideran una vulneración del derecho fundamental de huelga. Según explican, en algunas plantas ya se habrían repartido tareas básicas de limpieza entre empleados de mantenimiento u otros departamentos.

Varias trabajadoras protestan durante la mañana de este jueves. / Josema Molina

“Las empresas tienen una solución muy sencilla: exigir a las contratas que negocien de verdad. Pero es más fácil intentar vulnerar el derecho a la huelga”, sostienen desde CCOO, donde consideran que algunas compañías están optando por “sortear” la huelga antes que presionar a las patronales para desbloquear el conflicto.

Negociaciones rotas

La negociación, de momento, sigue completamente rota. Desde UGT aseguran que no ha existido ningún contacto entre las partes desde el inicio del paro indefinido. “Si quieren una salida a la huelga, tendrán que mover ficha las asociaciones empresariales”, señalan.

Los sindicatos explican que la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) puede estar manteniendo una posición muy dura porque tiene abiertos conflictos similares en otras provincias y que en el caso de ceder de Zaragoza podrían verse obligados a hacer lo propio en otros lugares. Reclaman un convenio “digno” para un colectivo formado en gran parte por mujeres con salarios que, denuncian, están “rozando el salario mínimo”.

“La huelga está demostrando desde el primer día lo importante que es la limpieza para que funcionen las empresas”, resumen desde UGT. La falta de acuerdo con la patronal, formada por ASPEL y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL), ha obligado a los trabajadores a tomar esta decisión que ya afecta a las empresas donde prestan sus servicios.