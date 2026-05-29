La lucha contra la mosca negra en Zaragoza: estos son los puntos donde se ha intervenido

Las altas temperaturas suponen la llegada de los insectos a las orillas de los ríos y las zonas húmedas. Mosquitos, garrapatas y avispas, entre otras especies especializadas en la picadura. Por este motivo el Instituto de Salud Pública de Zaragoza ha iniciado este viernes el tratamiento directo contra la mosca negra en el río Ebro a su paso por la capital aragonesa, para reducir todo lo posible la presencia de este molesto insecto. Para ello se distribuye en el agua un larvicida que es inocuo para el resto de especies. Los trabajos han comenzado hoy desde la orilla y con embarcaciones con la ayuda del servicio de bomberos.

La concejal de Medio Ambient, Tatiana Gaudes, ha explicado que el haber tenido un invierno y un inicio de primavera bastante lluviosos ha hecho que el nivel de los ríos haya sido relativamente alto durante todos estos meses, una situación beneficiosa para evitar su propagación. Sin embargo, el ascenso de las temperaturas de estos últimos días ha favorecido el inicio de la presencia en el Ebro de macrófitos, algas en las que crecen las larvas de mosca negra. Por ahora, en el Huerva y el Gállego no se han detectado estas especies, pero el objetivo del consistorio es limitar en lo posible las molestas picaduras.

En el caso del Ebro los tratamientos se van a centrar en el tramo comprendido entre el puente Santiago y el puente de Piedra, que es donde sí que se ha detectado la presencia de macrófitos y larvas. Gaudes ha explicado que desde el consistorio se va a seguir controlando esta presencia para repetir los tratamientos cuando sea necesario. En principio se seguirán haciendo con embarcaciones aunque, si el caudal del Ebro bajara mucho, sería necesario recurrir, como en ocasiones anteriores, a los drones. De hecho, según se ha comprobado, estos aparatos facilitan la distribución del larvicida en toda la anchura del río cuando no es posible usar barcas en períodos de estiaje.

El Instituto Municipal de Salud Pública inicia el tratamiento preventivo contra la mosca negra en el cauce del Ebro a su paso por Zaragoza / Ayuntamiento de Zaragoza

En concreto, en la jornada de hoy se van a extender 75 litros de larvicida disueltos en agua, que según han destacado no son nocivos para el ecosistema del Ebro. Cada quince días se realizan labores de seguimiento para comprobar la efectividad de los tratamientos aplicados y programar nuevas intervenciones si es necesario. En este sentido la concejala ha destacado que los insectos pueden ser muy perjudiciales para los ciudadanos, no solo por las molestias que genera, sino por la posibilidad de que sean un vector de transmisión de enfermedades. Los trabajos se centran en los insectos "traúmaticos" en estos días de altas temperatras de forma paralela a los trabajos contra las plagas que también buscar acabar con ratas u otro tipo de animales que pueden general afeciones de salud pública.

Además trabaja en coordinación con otras localidades de la parte alta del Gállego y el Huerva para acompasar los tratamientos y que sean más efectivos, ya que la mosca negra tiene una gran capacidad de vuelo y es necesario que otras localidades próximas actúen también en materia de prevención.

Garrapatas

La concejal ha recordado que, además de combatir la presencia de este insecto se está ralizando una la campaña para prevenir la presencia de garrapatas en parques y zonas verdes de la ciudad. "Comenzamos a principios de mayo y hasta finales de junio se va a intervenir en más de cincuenta espacios de la ciudad y todo esto es posible porque se ha hecho un importante esfuerzo presupuestario en materia de plagas, que ronda ya los 500.000 euros", ha indicado Gaudes.

De hecho, se ha decidido ampliar las zonas de tratamiento, especialmente en el sur de la ciudad, con actuaciones en zonas verdes de Rosales del Canal, Valdespartera y Arcosur. Entre otros puntos, figuran el entorno del lago de Rosales: zonas verdes en Franz Schubert y Beethoven; los parques de El Libro de la Selva y La Razón; o entorno de calles como la de Robert Baden-Powell, fundador del movimiento Scout, o la dedicada al crítico musical Eduardo Fauquié. También se está tratando en Salomón y la Reina de Saba o Centauros del Desierto, así como Dolmen de Tella, Patio de los Naranjos, Avenida de los Cañones de Zaragoza o la calle Refugio de Góriz, estos últimos en Arcosur.

"Lo que se busca es que los ciudadanos puedan disfrurtar de las zonas verdes con total tranquilidad", ha considerado durante una visita a los trabajos de control de la mosca junto al puente de Piedra.