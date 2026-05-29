Ya es oficial: la reforma de la plaza del Pilar de Zaragoza será después de las fiestas

Están la plaza Roja de Moscú. La del Vaticano en Roma. Y luego la del Pilar en Zaragoza. Al menos eso se considera popularmente al hablar de la gran extensión de la explanada frente a las dos catedrales de la capital aragonesa. Y con la intención de renovar este espacio monumental "respetando la estructura original", la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado este viernes una inversión de 1,5 millones de euros que explicó este diario para reformar las fuentes de Goya y de la Hispanidad, además de acometer una actuación de renaturalización para lograr "más vegetación y nuevas zonas de sombra".

La intervención busca modernizar la plaza y mejorar su accesibilidad y confort climático sin alterar su carácter patrimonial. “Queremos una plaza del Pilar más amable, más accesible, más verde y preparada para afrontar los retos climáticos del futuro, sin perder la esencia monumental y patrimonial que la hace única”, ha señalado Chueca. Además, aunque las obras comenzarán después de las fiestas, se tratará de acompasar los trabajo con el alto volumen de actividad que acoge el espacio.

La primera actuación será la reforma integral de la fuente de Goya, con una inversión de 564.033 euros y cuyas obras comenzarán en octubre para finalizar en el primer semestre de 2027. El proyecto reducirá el tamaño actual de la fuente para ganar espacio peatonal y mejorar la circulación en una de las zonas con mayor tránsito de visitantes, además de solucionar problemas de filtraciones de agua en el aparcamiento subterráneo.

También eliminará barreras arquitectónicas y permitirá mejorar la accesibilidad al conjunto escultórico realizado por Federico Marés, además de renovar las instalaciones hidráulicas, de iluminación y recirculación del agua.

En el caso de la fuente de la Hispanidad, la actuación contará con una inversión de 497.179 euros y comenzará tras la campaña de Navidad, con finalización prevista también para el primer semestre de 2027. El objetivo con este calendario es permitir que durante las fiestas se pueda instalar la pista de patinaje que se ha convertido en una tradición en los últimos años.

La reforma transformará el actual vaso que representa el perfil del sur del continente en una fuente lúdica transitable y sin profundidad, integrada en el pavimento y dotada con 24 surtidores dinámicos con iluminación y programación automatizada. “Vamos a evitar que haya personas que se caigan al vaso, como ha ocurrido en alguna ocasión, especialmente personas invidentes”, ha explicado la alcaldesa, que ha subrayado la importancia de adaptar el espacio a criterios de accesibilidad.

"La plaza del Pilar tiene las carencias habituales fruto del paso del tiempo, por eso tiene que actualizarse para recuperar el esplendor que tenía", ha señalado la regidora. En concreto, las fuentes que van a repararse son las que más achaques sufren por la edad. De forma paralela ya se ha procedido a la eliminación de la vieja oficina de información turística.

Renaturalización

Más demandada por el vecindario es la actuación de renaturalización de la plaza, con una inversión de 372.061 euros, mediante la incorporación de nuevos árboles, cubiertas verdes y alcorques ajardinados. En total, se actuará sobre 79 alcorques ya existentes y se crearán otros 18 nuevos, además de incorporar especies mediterráneas adaptadas al clima de Zaragoza y vegetación colgante en las pérgolas de la plaza.

Según Chueca, las actuaciones permitirán reducir el efecto isla de calor y mejorar el confort térmico durante los meses de verano, al tiempo que se ampliará en más de 300 metros cuadrados la superficie verde del entorno. "Este cambio será especialmente bonito, pues permitirá cambiar la cara de la plaza sin realizar ningún cambio estructural", ha señalado.

La parte más llamativa será que las dos pérgolas grises que unen las farolas contarán con cubiertas vegetales y vegetación colgante, generando nuevas zonas de sombra y confort ambiental en uno de los espacios más visitados de Zaragoza. "La puesta en marcha de ambas fuentes y el incremento de las superficies verdes permitirán reducir el efecto isla de calor y mejorar el confort térmico de la plaza del Pilar, especialmente durante los meses de verano", ha añadido Chueca.

La actuación ampliará en más de 300 metros cuadrados la superficie verde de la plaza y favorecerá la biodiversidad urbana mediante la plantación de especies adaptadas al clima mediterráneo y capaces de atraer insectos y microfauna. En total, las cubiertas vegetales incorporarán más de 670 metros cuadrados de vegetación entre plantas vivaces, sedum y especies colgantes.