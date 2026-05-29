Ni Utebo, ni Villanueva: las dos piscinas a 10 minutos de Zaragoza ideales para combatir el calor este fin de semana

Abanicos por la calle, gente parandose cada dos por tres en fuentes de agua y hasta paraguas para taparse del sol. Esas son tres señales claras de que comienza el verano. Y ya sea entre amigos, familiares o pareja, ya se empieza a plantear el poner día y hora para ir a la piscina a pegarse un buen baño. SI eres de Zaragoza, malas noticias, debido a que las piscinas municipales de la ciudad no abrirán sus puertas al pública hasta el primer fin de semana de junio. Es por ello que muchos se aventuran a mirar fuera, aunque se tenga que coger un rato el coche, y es precisamente en dos de sus villas más cercanas en las que esta apertura se anticipa por el calor que se avecina.

Ni Utebo, ni Casetas, ni Villanueva de Gállego... nada de eso. Será en La Puebla de Alfindén y en Cuarte de Huerva, núcleos urbanos a 10 minutos (incluso menos) de la capital aragonesa en los que sus vecinos y socios podrán darse su primer chapuzón del verano, aún en mayo.

En el caso de Cuarte, tal y como se detalla en la web de su consistorio, habrá una jornada de puertas abiertas este fin de semana, extendida del sábado al domingo, para combatir estas rachas de calor casi extremo que por unas décimas no llegará a los 40ºC. Tras estas jornadas refrescantes, se dará por inaugurado el verano en el muncipio y el recinto abrirá de lunes a viernes de 11.00 a 21.00 horas, y de 10.00 a 21.00 horas los sábados, domingos y festivos. Está ubicada en la calle de Ramón y Cajal, sin número.

Una imagen recurso de las piscinas de Cuarte de Huerva / Piscinas Cuarte

Para llegar a la localidad se puede hacer de varias maneras: por la A-23 y desviándote hacia la carretera nacional que da entrada a Cuarte, directamente desdela N-330 tras subir toda la Vía Ibérica zaragozana o por el camino de la Fuente de La Junquera, tras atravesar los Pinares de Venecia o el barrio del Realengo. Para los que tengan más paciencia o tiempo, hay una liínea de autobús cirecta a Cuarte: la 410.

Comienza el verano

El otro pueblo en cuestión, La Puebla de Alfindén, ya puso a la venta los abonos de su piscina a principios de mes, cuyo plazo se cerró el pasado día 20, para preparar la temporada de verano de este año. En esta ocasión, ni por jornadas abiertas, ni por calor, ni otro tipo de motivo... el periodo estival comienza en La Puebla en su fecha inicial marcada: el 30 de mayo.

Su final, también aclarado en el sitio web del ayuntamiento de la localidad, será el próximo 6 de septiembre y tendrá un horario fijo para sus zonas de baño todos los días de la semana: de 11.00 a 21.00 horas. Todas sus instalaciones cerrarán media hora después, ya que también incluyen unas pistas de nado para clubes o personas que tengan que hacer rehabilitación o entrenar, estas abren a las 9.00 horas.

Para los no abonados de entre 7 y 21 años la entrada individual cuesta 2,5, mientras que los de 22 a 64 asciende hasta los 4 euros justos.

Una imagen de recurso de las piscinas municipales de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) / Ayuntamiento La Puebla de Alfindén

Para llegar hasta La Puebla de Alfindén desde Zaragoza la vía más rápida es ir por la N-II, tras atravesar el barrio periférico de Santa Isabel como ruta directa. Luego están varias lineas de bus urbano, hay hasta seis: 211, 211B, 213, 213B, 214 y 214B.

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Con los termómetros disparados y un fin de semana que podría rozar los 40 grados en Zaragoza, adelantarse al verano ya no parece una opción, sino una necesidad. Mientras la capital todavía espera para abrir sus piscinas municipales, localidades cercanas como Cuarte de Huerva y La Puebla de Alfindén se convierten en el refugio perfecto para combatir un calor más propio de julio que de finales de mayo. Porque este año, el verano no ha querido esperar a junio para llamar a la puerta.