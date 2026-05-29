Zaragoza bordea el récord histórico de calor en un día de mayo: “Estamos muy cerca de superarlo”

Aragón afronta jornadas más calurosas del episodio de altas temperaturas que atraviesa la comunidad y algunas estaciones podrían rozar, o incluso superar, los récords históricos de calor en un mes de mayo. Así lo explica Arcadio Blasco, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón, que insiste en una idea clave: “No estamos ante una ola de calor, pero sí ante un episodio de temperaturas anormalmente altas para esta época del año”.

La diferencia no es menor. Para que Aemet declare oficialmente una ola de calor deben cumplirse varios criterios durante al menos tres días consecutivos y en un porcentaje concreto de estaciones meteorológicas del país. “En Zaragoza el umbral está en 37,5 grados y todavía no se ha superado durante el tiempo suficiente”, detalla Blasco. Aunque este viernes, o durante el fin de semana, podría alcanzarse esa cifra, de momento no bastaría para hablar de ola de calor, que además se debe decretar a nivel nacional.

Lo que sí parece claro es que Aragón vivirá temperaturas muy poco habituales para finales de mayo. Zaragoza podría acercarse a los 39 grados y amplias zonas de la Ribera del Ebro y el sur de Huesca superarán los 36. “Entre hoy y mañana podríamos rondar valores récord”, señala el delegado de Aemet, aunque advierte de que las previsiones de temperatura son especialmente sensibles a pequeños cambios atmosféricos. “Que aparezca algo de nubosidad o se levante algo de viento puede hacer variar varias décimas”, explica.

El récord de temperatura máxima en Zaragoza durante un mes de mayo está precisamente en 37,5 grados y se registró el año pasado, a finales de mes. En el conjunto de Aragón, la máxima histórica para mayo corresponde a La Almunia de Doña Godina, con 38,7 grados. “Es difícil saber si se superará, pero sí podemos decir que estaremos muy cerca”, apunta Blasco.

El episodio deja además otro síntoma poco habitual tan pronto en el año: las noches tropicales. Zaragoza, Huesca, Andorra y Calanda ya han registrado mínimas por encima de los 20 grados esta semana. La primera del año en Aragón se produjo en Borja durante la madrugada del miércoles al jueves.

El calor también se dejó notar este miércoles en Fraga, donde se alcanzaron 37,2 grados, una de las temperaturas más altas registradas en España durante la jornada.

Blasco recuerda que otros meses de mayo recientes también dejaron episodios similares, como ocurrió en 2015 o el año pasado. Sin embargo, subraya que cada vez son más frecuentes. “No se puede atribuir directamente este episodio concreto al cambio climático, pero sí sabemos que el calentamiento global favorece fenómenos extremos y hace que sean más intensos y repetidos”, concluye.

Un operario de grúa trabaja durante la mañana de este viernes. / Laura Trives

El escenario de la temperatura no es nada halagüeño, con un balance climático que apunta a otro año de calor. Las altas temperaturas no dieron tregua en 2025, que quedó como el cuarto año más cálido desde que hay datos. En este sentido, el pasado mes de abril fue el mes más cálido de la serie histórica desde que la Aemet comenzó a recopilar datos fiables en 1961.