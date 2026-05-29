Zaragoza cierra el círculo en Alumalsa: venderá el último suelo para construir más viviendas libres

Los suelos de la antigua fábrica de aluminio de Alumalsa, en el barrio zaragozano de San José, todavía no han dicho su última palabra. El Ayuntamiento de Zaragoza, que vendió a Brial por 9,35 millones dos subparcelas de los terrenos para permitir la construcción de 106 viviendas libres, acaba de sacar a subasta una última porción que también era de titularidad municipal y por la que espera obtener un mínimo de 441.000 euros, aunque esa cantidad será previsiblemente mayor al ser una puja al alza. En esta parte se podrán levantar otros 12 pisos libres y, en suma, la operación reportará al consistorio en torno a 10 millones de euros.

Por tanto, habrá 118 viviendas libres en la manzana que ocupaba la fábrica, que ahora hace las veces de aparcamiento para los vecinos de la zona. En ese sentido, las promotoras interesadas tendrán algo menos de un mes para presentar sus propuestas al consistorio, que obtendría así un ingreso extra a cambio de la venta de suelos públicos, una práctica que el Gobierno municipal del PP siempre ha defendido a capa y espada, especialmente en el actual mandato.

En esa línea, a la par que Alumalsa se han ido anunciando operaciones casi paralelas como la de Montecanal (enajenada a Ebrosa-Fedisa por más de 15 millones para 100 chalés) y otras que han quedado en el tintero, sin descartar que acaben judicializadas por los vecinos, como la de Vía Hispanidad, por la que esperaban obtener 50 millones de euros para un máximo de 476 pisos libres.

Pablo Ibáñez

En el caso de la pastilla de Alumalsa, ubicada entre las calles Santa Gema, Tetuán y Neptuno, Brial ya comenzó hace unas semanas con los trabajos preliminares antes de terminar de definir el proyecto constructivo, que permite una torre de 15 alturas. Así, pese a que todavía no hay plazos definidos para las obras (dependen de la tramitación burocrática y podrían demorarse a 2027), los operarios de la promotora zaragozana han realizado las primeras catas de cara al estudio geotécnico necesario para levantar el bloque residencial.

Cabe recordar que estos suelos, en principio, estaban destinados a vivienda pública, en un acuerdo bilateral con la DGA incluido en la permuta por los de la calle Embarcadero, que ya son de titularidad municipal. En ese sentido, desde el consistorio siguen buscando otras parcelas para ofrecer a cambio al Ejecutivo autonómico en la próxima bilateral, aún sin fecha definida de convocatoria.

Distribución

Los terrenos de la antigua Alumalsa ya vendidos (a los que ahora se sumará este tercer solar con 12 viviendas más) comprenden dos parcelas. Por un lado, una con una superficie de 934 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de casi 7.800, donde caben un máximo de 62 pisos libres. Este espacio linda al norte con una parcela destinada a zona verde pública de nueva creación denominada plaza Crónica del Alba y con la calle Tetuán; al sur, con otra zona verde y la calle Neptuno; al este, con viario inmediato a la calle Neptuno; y al oeste, con las parcelas destinadas a zona verde pública correspondientes con la plaza Crónica del Alba otro espacio similar.

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La otra pastilla se sitúa en la calle Santa Gema y está calificada para la construcción de un número máximo de 44 viviendas. En este caso, los terrenos tienen una superficie de 820 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de casi 5.500 metros cuadrados. En cuanto a su ubicación, el terreno linda al sur con una zona verde pública; al este, con la citada y nueva plaza Crónica del Alba; y al oeste y norte con sendas parcelas urbanizadas.