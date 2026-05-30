Izquierda Unida ya prepara las elecciones municipales de 2027: Carlota Vicente se pone al frente en Zaragoza capital

Izquierda Unida Zaragoza Ciudad ha renovado este sábado su Coordinadora con la elección de Carlota Vicente al frente de la organización en la capital aragonesa, una nueva dirección que afrontará los próximos años con el objetivo de reforzar su presencia en los barrios y preparar las elecciones municipales de 2027. La Asamblea de Zaragoza Ciudad ha elegido a las catorce personas que integrarán el órgano de dirección, en el marco del proceso de renovación de las estructuras territoriales de Izquierda Unida Aragón.

La reunión ha estado marcada también por el recuerdo a Joaquín Merchán, fallecido este viernes. Los asistentes han trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, y han destacado su compromiso con la cultura, la participación ciudadana y su labor al frente del Centro de Historias de Zaragoza. La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha destacado la relevancia de la organización zaragozana, que ha definido como la asamblea “más potente” de la formación por su implantación y capacidad de participación social.

Asimismo, ha agradecido a Vicente que haya asumido el liderazgo de la organización y ha resaltado su “capacidad política”, su compromiso y su visión feminista. Abengochea ha considerado además que esta elección supone un paso más en la feminización de los espacios de responsabilidad política dentro de la organización. Por su parte, Carlota Vicente ha explicado que asume esta nueva etapa “con mucha ilusión” y con la convicción de que Zaragoza necesita “una izquierda transformadora fuerte, organizada y presente en los barrios”.

También ha defendido la necesidad de seguir apoyando los servicios públicos, el derecho a la vivienda y una ciudad “pensada para las personas”. Durante la Asamblea se ha subrayado la importancia de reforzar el trabajo en los barrios, estrechar la colaboración con los movimientos sociales y construir una alternativa política para la ciudad.

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En ese contexto, IU Zaragoza Ciudad ha situado ya en el horizonte las elecciones municipales de 2027 y ha expresado su voluntad de contribuir a una candidatura amplia de la izquierda transformadora que permita reeditar el espacio de confluencia Zaragoza en Común y disputar el gobierno municipal.