La peña El Rolladero cumple 30 años con más de 400 socios activos: "Nosotros traemos actuaciones para la gente, y la empresa privada para llenarse los bolsillos"

La peña El Rolladero de Zaragoza atraviesa uno de los mejores momentos de su historia desde su fundación en 1996. El Rolladero se encuentra en un momento de intensa actividad de cara a los preparativos por el trigésimo aniversario de la peña. Bajo la coordinación de su presidente, Carlos Carreras, el grupo mantiene un ritmo constante de organización y convivencia que refleja la implicación de sus socios y el peso social que la entidad conserva desde hace décadas.

Durante las últimas semanas, la sede se ha convertido en un punto de encuentro diario. Entre reuniones, tareas de mantenimiento, preparativos, el ambiente es de trabajo compartido y continuidad. Treinta años después de su fundación la peña celebra su trigésimo aniversario con más de 400 socios y una trayectoria marcada por la constancia y el trabajo colectivo. "Ha costado llegar. Empezamos con 60 socios, incluso algunos menos, pero bueno, ha merecido la pena", recuerda Carlos Carreras.

PEÑA EL ROLLADERO / JOSEMA MOLINA / EPA

Carreras explica que el cambio de gestión del pabellón de Interpeñas supuso un punto de inflexión para todas las peñas de Zaragoza. "El Ayuntamiento lo ha privatizado y ahora lo lleva una empresa particular que vende los abonos. Los peñistas no quieren eso, quieren que sea algo público, como antes, porque es donde va la gente", afirma. Frente a esta situación, la peña mantiene su compromiso de ofrecer actuaciones y actividades abiertas al público. "Nosotros traemos actuaciones para la gente, y la empresa privada para llenarse los bolsillos", añade con contundencia.

Durante las fiestas del Pilar, la peña organiza verbenas y encuentros en la calle, aunque las limitaciones del tráfico impiden cortar toda la vía. "Para el trigésimo aniversario hemos cortado un trocito de la Calle Princesa, pero no nos dejan más porque es muy concurrida", explica Carreras. En Teruel, comenta que cada peña cierra su calle y monta su propio espacio que en sus fiestas "como debe ser".

La privatización de Interpeñas impide que los más jovenes se vean poco atraídos por estas asociaciones lúdicas que se encuentran en Zaragoza y prioricen otras opciones para disfrutar de las fiestas más señaladas.

Sus comienzos en el Asador Lucas

El nombre Rolladero tiene su origen en la matanza del cerdo y en el pueblo de Cadrete. Los primeros años fueron duros. "Éramos menos de medio centenar de socios y todo surgió con la idea de un equipo de fútbol sala que tenían en el asador Lucas", recuerda el presidente. Tras pasar por varios locales --- Madre Sacramento y García Galdeano -- la peña se estableció definitvamente en su sede actual donde lleva ya trece años. "El local está insonorizado, la estructura es amplia, los vecinos son comprensivos y mantener el local cuesta mucho, pero estamos contentos y no pensamos en trasladarnos", asegura.

PEÑA EL ROLLADERO / JOSEMA MOLINA / EPA

La elección de color supuso un debate interno dentro de la peña. "Íbamos a poner el rosa, con la cabeza del cerdo, pero claro no era buena idea. Al final elegimos el naranja butano que hace 30 años apenas existía y nos permitía diferenciarnos entre la multitud" . Aunque el aniversario se celebra este mes, realmente se corresponde a noviembre pero han decidido adelantarlo "para aprovechar el buen tiempo la última semana de mayo y evitar la lluvia".

La peña fue fundada por Carlos Carreras y José María Marteles. "Ser presidente de la peña supone estar pendiente de organizar muchos acontecimientos, eventos y festividades, la carga de trabajo es muy grande", reconoce Carreras. "Llevamos nueve meses organizando el aniversario, con permisos y gestiones, hasta que no estás dentro no eres consciente de la magnitud que tiene todo esto".

El presidente ha recordado también el episodio más trágico en la historia reciente de la peña. "El hermano del cantante del grupo Los Más Birras se mató en la otra peña que tenían, se cayó del tejado a nuestra terraza".

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Treinta años después, la peña Rolladero sigue siendo un ejemplo de unión y esfuerzo colectivo, afrontando su aniversario con la misma ilusión que en sus inicios.